GTA 6 Online: Release wohl geleakt – Start früher als gedacht

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das Wichtigste in Kürze

Ein neuer Leak bringt Bewegung in eine der größten offenen Fragen rund um GTA 6

Rockstar könnte diesmal eine andere Strategie verfolgen als viele erwarten

Hinter den Kulissen scheint bereits mehr vorbereitet zu sein, als offiziell bekannt ist

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Der Hype um GTA 6 dreht sich längst nicht mehr nur um die Story. Während viele auf den Release im November warten, stellt sich eine andere Frage immer stärker: Wann kommt GTA 6 Online? Jetzt gibt es einen neuen Leak und der könnte für viele genau die Antwort liefern, auf die sie gewartet haben.

Laut dem ehemaligen Call of Duty-Insider Hope (via X.com) soll der Multiplayer von Grand Theft Auto VI nicht lange auf sich warten lassen.

Die aktuelle Planung: GTA 6 Online erscheint etwa einen Monat nach dem Hauptspiel. Da GTA 6 offiziell am 19. November 2026 startet, würde das den Multiplayer-Release in den Dezember 2026, also kurz vor Weihnachten, schieben.

Nichts neues im Westen? Das wäre eine Strategie, die Fans bereits kennen. Auch bei GTA 5 wurde der Online-Modus erst nachträglich freigeschaltet. Allerdings mit einem holprigen Start, den viele bis heute nicht vergessen haben.

Rockstar Games bleibt vorsichtig

Genau dieser schwierige Launch könnte der Grund sein, warum der Entwickler diesmal erneut auf Abstand setzt. Ein gleichzeitiger Release von Story und Online-Modus gilt als riskant. Server-Probleme, Bugs und technische Ausfälle könnten den Start massiv beeinträchtigen.

Mit einem späteren Release hätte das Studio mehr Zeit, alles stabil vorzubereiten. Und genau das scheint laut Leak der Plan zu sein.

Neue Tools könnten alles verändern

Doch nicht nur der Zeitpunkt sorgt für Aufmerksamkeit. Parallel kursieren weitere Gerüchte rund um GTA 6 Online, die deutlich größer wirken. Im Fokus stehen neue Tools für von Nutzern genierten Content.

Die Idee: Spieler sollen Inhalte erstellen können, die weit über das hinausgehen, was bisher möglich war. Einige Stimmen sprechen sogar davon, dass damit „Millionäre entstehen könnten“, ähnlich wie bei den bekannten Rollenspiel-Servern in GTA 5, nur deutlich größer. Gerade für Creator könnte das ein riesiger Schritt sein und Massen bewegen zu GTA 6 zu wechseln.

Das dürfte auch der Grund sein, warum man bei Rockstar genau nach jenen Entwicklern für sein Team sucht, die bereits „tiefgreifendes Verständnis“ für Spiele wie Roblox oder Fortnite haben. In der aktuellen Stellenbeschreibung für eine/n „Senior Manager, Product – Creator Platform“ heißt es:

„Rockstar Games sucht einen Senior Manager für Produktmanagement, der die Zukunft des Ökosystems der Rockstar Creator Platform mitgestalten soll. Diese Position konzentriert sich auf den Aufbau nachhaltiger Systeme, die es Kreativen ermöglichen, Erlebnisse zu schaffen, Spieler zu gewinnen und florierende Communities aufzubauen.“

GTA 6: Marketing-Kampagne dürfte bald starten

Ein weiterer Punkt passt ins Gesamtbild. Rockstar Games plant im Sommer seine große Marketingkampagne zu starten. Spätestens dann dürfte es auch offizielle Infos zum Online-Modus geben.

Bis dahin bleiben solche Leaks die wichtigste Informationsquelle. Noch ist nichts bestätigt. Doch die Richtung ist klar.

Wenn sich die aktuellen Hinweise bewahrheiten, dann müssen Fans nach dem Release von GTA 6 nicht lange warten und der nächste große Online-Hit könnte schon wenige Wochen später starten.

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