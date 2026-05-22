Kurioser Fehler bei Google: GTA 6 angeblich für 16 Pence gelistet

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Leak-Score Wie glaubwürdig ist dieser Leak? Fragwürdig! Die Informationen werfen mehrere Fragen auf und sind mit Vorsicht zu betrachten.

Rund um den möglichen GTA 6 Preis kursieren seit Monaten unzählige Spekulationen. Manche rechnen mit 80 Euro, andere sogar mit Preisen jenseits der 100-Euro-Marke. Genau deshalb sorgte jetzt ein kurioser Fehler bei Google für enorme Aufmerksamkeit.

Denn plötzlich wurde GTA 6 in den Suchergebnissen zeitweise für gerade einmal 16 Pence angezeigt — also umgerechnet nicht einmal 20 Cent. Zusätzlich tauchte sogar der Hinweis auf kostenlose Lieferung auf, obwohl das Spiel aktuell noch gar nicht offiziell vorbestellbar ist.

Natürlich war schnell klar, dass es sich dabei nicht um einen echten Preis handeln konnte. Trotzdem verbreiteten sich Screenshots der Anzeige innerhalb kürzester Zeit im gesamten Internet.

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Der Fehler entstand offenbar durch automatische Shop-Daten

Laut ersten Berichten soll die fehlerhafte Anzeige durch automatisch ausgelesene Daten aus dem PlayStation Store entstanden sein. Offenbar interpretierte Google bestimmte Informationen falsch und generierte daraus ein vermeintliches Verkaufsangebot für GTA 6.

Besonders kurios wirkte dabei die Kombination aus extrem niedrigem Preis, sofortiger Verfügbarkeit und kostenlosem Versand. Genau diese Mischung machte vielen Spielern sofort klar, dass hier technisch etwas komplett schiefgelaufen sein musste. Trotzdem zeigt der Vorfall erneut, wie extrem aufmerksam die Community aktuell jede kleine Veränderung rund um GTA 6 beobachtet.

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Der echte GTA 6 Preis bleibt weiter ein großes Rätsel

Auch nach dem kuriosen Fehler bleibt völlig offen, wie teuer GTA 6 am Ende tatsächlich wird. Genau darüber wird seit Monaten intensiv diskutiert.

Viele Branchenbeobachter rechnen inzwischen damit, dass Rockstar Games und Take-Two Interactive die Preisgrenze für AAA-Spiele weiter nach oben verschieben könnten. Vor allem wegen der enormen Entwicklungskosten halten einige Analysten sogar einen Preis von 100 Euro für möglich. Offiziell bestätigt wurde bisher allerdings überhaupt nichts. Weder Standard-Editionen noch Special Editions oder Vorbestellungen wurden bislang angekündigt.

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Die Spannung rund um GTA 6 bleibt extrem hoch

Der Google-Fehler zeigt vor allem eines: Die Aufmerksamkeit rund um GTA 6 erreicht inzwischen ein absurdes Niveau. Selbst kleine technische Fehler sorgen mittlerweile weltweit für Schlagzeilen und neue Diskussionen.

Das überrascht allerdings kaum. Immerhin gilt das kommende Open-World-Spiel von Rockstar Games schon jetzt als vermutlich größter Gaming-Release der gesamten Generation.