GTA 6: Der nächste Trailer könnte näher sein, als viele denken

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

GTA 6 ist wieder genau dort, wo Rockstar Games es offenbar am liebsten hat: mitten im Kopf der Fans. Kein Countdown. Keine große Ankündigung. Kein offizieller Trailer-Termin. Und trotzdem reicht ein einzelner Satz in einem Finanzbericht, damit die Spekulationen sofort wieder explodieren.

Der neue Auslöser kommt aus dem aktuellen Jahresbericht von Take-Two Interactive. Dort steht, dass Rockstar nach dem ersten Trailer im Dezember 2023 und dem zweiten Trailer im Mai 2025 „this Summer“ weitere Details zu GTA 6 teilen wird. Der wichtige Punkt: Take-Two schreibt nicht ausdrücklich „Trailer 3“. Aber die Formulierung kommt direkt nach dem Verweis auf die ersten beiden Trailer. Genau deshalb schauen Fans jetzt besonders genau hin.

Kommt GTA 6 Trailer 3 wirklich im Sommer?

Offiziell bestätigt ist ein dritter Trailer damit noch nicht. Es kann auch um neue Screenshots, Gameplay-Details, Charakterinfos oder Vorbestellungen gehen. Trotzdem wirkt der Hinweis auffällig. Rockstar hat GTA 6 bisher sehr kontrolliert gezeigt. Trailer 1 war ein globales Ereignis. Trailer 2 kam im Mai 2025 und brachte neue Eindrücke zu Jason, Lucia, Vice City und der Spielwelt.

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Wenn Take-Two nun im selben Abschnitt schreibt, dass im Sommer mehr Details folgen, liegt eine Vermutung nahe: Die nächste große Marketingwelle steht bevor. Und bei GTA 6 bedeutet „mehr Details“ selten nur ein kleiner Blogpost.

Spannend ist auch der Zeitpunkt. Grand Theft Auto VI wird laut Rockstar am 19. November 2026 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Damit bleiben noch rund sechs Monate bis zum geplanten Launch.

Warum dieser Hinweis mehr ist als normales Finanz-Blabla

Der Satz steht nicht irgendwo in einem Forum, sondern in einem offiziellen Take-Two-Dokument. Das macht ihn deutlich wichtiger als klassische Leaks. Gleichzeitig muss man vorsichtig bleiben: Ein Finanzbericht ist keine Trailer-Ankündigung. Er verrät meistens keine konkreten Marketingpläne, sondern beschreibt grob, was Anleger erwarten dürfen.

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Genau das macht die Sache aber so interessant. Take-Two nennt bewusst den Sommer als Fenster für neue GTA 6-Informationen. Damit entsteht eine klare Erwartung. Wir erinnern uns: Der zweite Trailer kam ohne lange Vorwarnung. Rockstar braucht keine wochenlange Kampagne, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ein einzelner Social-Media-Post reicht, und das Internet steht still.

Was könnten Fans als Nächstes sehen?

Ein dritter Trailer wäre natürlich das größte Signal. Er könnte erstmals stärker zeigen, wie GTA 6 wirklich gespielt wird. Bisher sahen Fans vor allem Stimmung, Figuren, Schauplätze und inszenierte Szenen. Was noch fehlt, sind klare Einblicke in Missionen, Open-World-Systeme, Polizei, Nebenaktivitäten und vielleicht GTA Online 2 oder dessen Nachfolger.

Ebenso möglich sind neue Screenshots oder eine größere Website-Aktualisierung. Rockstar hatte nach Trailer 2 bereits viele neue Bilder und Infos veröffentlicht. Ein ähnlicher Schritt im Sommer wäre logisch.

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Auch Vorbestellungen könnten eine Rolle spielen. Sobald Rockstar den nächsten großen Trailer veröffentlicht, dürfte die Nachfrage nach Editions, Preisen und möglichen Boni enorm steigen. Genau hier könnte Take-Two den nächsten Hype-Schub planen.

Noch ist kein dritter Trailer bestätigt. Aber der Hinweis aus dem Take-Two-Bericht ist der bislang stärkste offizielle Fingerzeig darauf, dass Rockstar Games in den kommenden Wochen wieder über Grand Theft Auto VI sprechen wird. Und wenn Rockstar spricht, hört die ganze Gaming-Welt zu.