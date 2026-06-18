Analysten sind sich sicher: GTA 6 könnte schon am ersten Tag Geschichte schreiben

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Dass GTA 6 ein riesiger Erfolg wird, daran zweifelt kaum jemand. Doch die neuesten Prognosen von Analysten zeigen nun, wie gewaltig der Launch des Open-World-Blockbusters tatsächlich werden könnte. Einige Experten gehen davon aus, dass Rockstar Games und Take-Two Interactive bereits am ersten Verkaufstag Umsätze und Verkaufszahlen erreichen könnten, die es in der Geschichte der Videospiele noch nie gegeben hat.

Schon jetzt gilt GTA 6 als das wohl meist erwartete Spiel der vergangenen Dekade. Seit der offiziellen Enthüllung dominiert der Titel regelmäßig die Schlagzeilen und sorgt bei Fans für eine Aufmerksamkeit, die selbst große Blockbuster anderer Publisher in den Schatten stellt.

Analysten erwarten einen historischen Start

Mehrere Marktbeobachter rechnen damit, dass sich GTA 6 in einem Tempo verkauft, das bislang kein anderes Videospiel erreicht hat. Prognosen gehen davon aus, dass der Titel innerhalb des ersten Jahres zwischen 35 und 40 Millionen Einheiten verkaufen könnte. Ein erheblicher Teil davon könnte bereits in den ersten Tagen nach Veröffentlichung über die Ladentheke gehen.

Einige Schätzungen sprechen sogar davon, dass der Launch Milliardenumsätze generieren könnte. Für die Spielebranche wäre das ein Ereignis von historischer Bedeutung. Bereits die Verschiebung des Spiels hatte laut Analysten spürbare Auswirkungen auf die erwarteten Umsätze der gesamten Gaming-Industrie.

Rockstar Games hat die Messlatte selbst gesetzt

Der Grund für die enormen Erwartungen liegt auch in der Vergangenheit. Bereits GTA 5 brach zahlreiche Verkaufsrekorde und entwickelte sich zum erfolgreichsten Entertainment-Produkt seiner Zeit. Über die Jahre hinweg verkaufte sich das Spiel mehr als 225 Millionen Mal und generierte Milliardenumsätze.

Entsprechend groß ist das Vertrauen vieler Analysten in die Marke. Hinzu kommt, dass die Gaming-Branche heute deutlich größer ist als noch 2013. Digitale Verkäufe, soziale Medien und die weltweite Bekanntheit der Reihe könnten den Start von GTA 6 zusätzlich befeuern.

Die gesamte Branche blickt auf November

Der aktuelle Release-Termin liegt weiterhin auf dem 19. November 2026. Viele Publisher und Entwickler beobachten diesen Zeitraum genau, da nur wenige Unternehmen bereit sein dürften, ihre eigenen Blockbuster direkt gegen GTA 6 antreten zu lassen.

Schon jetzt gilt der Titel als potenziell wichtigster Spiele-Launch des Jahres. Einige Analysten sprechen sogar davon, dass GTA 6 die gesamte Branche wirtschaftlich beeinflussen könnte, ähnlich wie große Film- oder Sportereignisse.

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