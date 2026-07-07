Red Dead Redemption 2: Diese Mod bringt euch endlich nach Mexiko

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Obwohl Red Dead Redemption 2 (hier zur Game Review) bereits 2018 erschien, begeistert Rockstars Western-Epos noch immer eine riesige Community. Ein Grund dafür ist die aktive Modding-Szene, die das Spiel regelmäßig um neue Inhalte erweitert. Jetzt sorgt ein besonders ambitioniertes Projekt für Aufsehen: Eine neue Red Dead Redemption 2 Mexiko Mod öffnet erstmals das komplette Nachbarland und lädt Spieler zu einer Reise südlich der Grenze ein.

Das Projekt trägt den Namen Project Nuevo Paraíso und stammt von engagierten Moddern aus der Community. Ziel ist es, die aus dem ersten Red Dead Redemption bekannte Region Mexiko vollständig in den zweiten Teil zu integrieren und mit neuen Inhalten zu erweitern. Laut den Entwicklern handelt es sich nicht nur um eine freigeschaltete Karte, sondern um eine umfassende Überarbeitung des Gebiets.

Mehr als nur eine freigeschaltete Karte

Die Mod bietet deutlich mehr als einen einfachen Zugang zu einer bislang gesperrten Region. Die Entwickler haben zahlreiche Bereiche überarbeitet, neue Vegetation ergänzt und verschiedene Orte optisch aufgewertet. Darüber hinaus erwarten Spieler neue Zufallsereignisse, zusätzliche NPCs sowie frische Missionen, die speziell für das Projekt entwickelt wurde.

Werbung

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übertragen werden. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

Damit soll sich Mexiko nicht wie eine unfertige Spielwelt anfühlen, sondern wie ein vollwertiger Teil des Spiels. Das Team arbeitet bereits seit längerer Zeit an der Erweiterung und veröffentlicht regelmäßig Updates mit weiteren Verbesserungen und neuen Inhalten.

Rockstar selbst hat Mexiko nie vollständig genutzt

Interessant ist, dass sich Teile Mexikos bereits im Originalspiel befinden. Sie liegen außerhalb der regulär zugänglichen Spielwelt und können ohne Mods normalerweise nicht betreten werden. Viele Fans hatten deshalb jahrelang gehofft, Rockstar würde das Gebiet im Rahmen einer Erweiterung oder eines Updates offiziell freischalten.

Dazu kam es allerdings nie. Stattdessen konzentrierte sich das Studio nach dem Release vor allem auf Red Dead Online, bevor der Support für neue Inhalte weitgehend eingestellt wurde. Umso größer ist nun das Interesse an Projekten aus der Community, die ungenutzte Bereiche des Spiels mit neuem Leben füllen.

Werbung

Die Red Dead Redemption 2 Mexiko Mod zeigt eindrucksvoll, wie kreativ die Modding-Szene auch Jahre nach der Veröffentlichung noch ist. Wer das Western-Abenteuer erneut erleben möchte, erhält mit Project Nuevo Paraíso einen guten Grund für eine weitere Reise durch Rockstars Open World. Auch wenn die Erweiterung ausschließlich für die PC-Version verfügbar ist, dürfte sie für viele Fans die bislang umfangreichste Community-Mod für Red Dead Redemption 2 sein.