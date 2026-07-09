Jetzt wird klar, warum Minecraft für Xbox so wichtig wurde

René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Die letzten Wochen waren sehr schwierig für Xbox. Es gab viele Entlassungen und Studio-Schließungen, was zu einigen Diskussionen in der Gaming-Community führte. Jetzt gibt es einen Bericht von Bloomberg, der uns interessante Informationen über die Hintergründe liefert. Laut Twisted Voxel hat Minecraft über die Jahre hinweg eine viel größere Rolle gespielt, als viele vermutlich gedacht haben.

Minecraft war für Xbox sehr wertvoll

Mit Minecraft nahm Microsoft über Jahre hinweg so viel Geld ein, dass damit viele andere Xbox-Projekte finanziert werden konnten. Minecraft war nicht nur eines der erfolgreichsten Game aller Zeiten, sondern es hat auch finanziell eine sehr wichtige Rolle für Xbox gespielt.

Vielleicht erklärt das, warum Minecraft seit der Übernahme von Mojang nicht grundlegend verändert wurde. Microsoft hätte Minecraft zwar Xbox-exklusiv machen können, stattdessen blieb das Spiel aber auf vielen anderen Plattformen erhältlich und erreichte so Millionen Spieler weltweit.

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Der Plan ging nicht ganz auf

Während Minecraft zuverlässig Geld einbrachte, setzte Microsoft große Hoffnungen in seine Streaming-Strategie. Am Ende funktionierte das jedoch nicht wie geplant.

Vielleicht hängt das damit zusammen, warum es bei Xbox in letzter Zeit so viele Umstrukturierungen und Entlassungen gegeben hat.

Ein Blick hinter die Kulissen

Ich muss zugeben, dass mich dieser Bericht überrascht hat. Auch wenn ich kein großer Minecraft-Fan bin, weiß ich, wie erfolgreich das Game ist. Dass Minecraft für Xbox jedoch so wichtig war, hätte ich nicht gedacht.

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Vielleicht zeigt das auch einfach, dass selbst bei Microsoft nicht jeder Plan aufgeht. Ich finde es persönlich sehr spannend, Einblicke in die Hintergründe zu erhalten, weil man dadurch viele Entscheidungen besser verstehen kann.

Microsoft hat sich zu den Informationen noch nicht geäußert. Trotzdem zeigen die neuen Erkenntnisse, wie wichtig Minecraft für Xbox war. Ich denke, dass sich daran bis heute nicht viel geändert hat.

Ehrlich gesagt, hätte ich nie gedacht, dass ein Spiel mit Klötzchen einmal zu den wichtigsten Stützen des gesamten Xbox-Portfolios gehören könnte.

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