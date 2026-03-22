Minecraft Dungeons 2 ist offiziell und der Trailer verrät mehr als Mojang beabsichtigt hat

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Beim Minecraft-Live-Event am 21. März 2026 hat Mojang Studios Minecraft Dungeons 2 offiziell ankündigt. Der Dungeon-Crawler erscheint im Herbst 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Ein konkretes Datum gibt es noch nicht, das Spiel kann aber bereits auf Steam, im Xbox Store und im PlayStation Store auf die Wunschliste gesetzt werden.

Für Xbox-Game-Pass-Abonnenten erscheint der Titel am ersten Tag im Abo, sowohl im Xbox Game Pass Ultimate als auch im PC Game Pass. Xbox Play Anywhere wird ebenfalls unterstützt. Entwickelt wird Minecraft Dungeons 2 von Mojang Studios gemeinsam mit Double Eleven, dem Studio, das bereits den ersten Teil mitentwickelt hat. Die Produktion soll laut Berichten bereits 2023 begonnen haben, intern lief das Projekt unter dem Arbeitstitel Project Spicewood.

Werbung

Was der Trailer zeigt und was er andeutet

Der Ankündigungstrailer ist atmosphärisch, aber sparsam mit Gameplay-Details. Im Zentrum steht eine neue namenlose Bedrohung, die die Welt erneut ins Chaos stürzt. Allein oder gemeinsam mit bis zu drei Mitspielern wird man neue Gebiete erkunden, bisher unbekannte Gegner bekämpfen und umfangreiche Beute einsammeln. Mojang beschreibt den Titel als vollständig neues Action-RPG-Abenteuer auf Basis des bekannten Spielprinzips.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Der interessanteste Moment im Trailer ist ein aktiviertes Ancient-City-Portal. Im Minecraft-Universum sind Ancient Cities unterirdische Strukturen aus Tiefen Schieferblöcken. Das aktivierte Portal deutet auf eine neue Dimension oder ein unterirdisches Reich als zentrales Spielgebiet hin. Datamining-Funde aus dem vergangenen Jahr weisen auf neue Zonen wie Honeycomb Fields, Wüste und Wald hin, die als Schauplaätze dienen sollen. Offizielle Bestätigung steht noch aus.

Was der Nachfolger besser machen soll

Minecraft Dungeons erschien im Mai 2020 und hat bis September 2023 über 25 Millionen Spieler erreicht. Das Spiel wurde nach dem Launch durch DLC-Pakete, Updates und plattformübergreifenden Multiplayer kontinuierlich erweitert. Die Entwicklung endete offiziell im November 2022. Kritisch gesehen wurde der erste Teil vor allem für sein oberflächliches Fortschrittssystem und die schwache Performance auf der originalen Switch.

Werbung

Community-Kommentare zur Ankündigung des Nachfolgers zeigen, dass diese Punkte die entscheidenden Erwartungen prägen: bessere Performance auf Schwachhardware, tiefere Charakter-Progression und ein ausgefeilteres Loot-System. Mojang verspricht laut offiziellem Statement eine tiefere Charakterentwicklung und noch mehr Beute. Konkrete Gameplay-Details sollen in den kommenden Monaten folgen.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 5 + 5? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.