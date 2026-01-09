Minecraft-Hotfix sorgt für Aufatmen: nervige Split-Screen-Bugs endlich gefixt

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nicht jedes Update muss neue Blöcke oder Features bringen, um wichtig zu sein. Mit Version 1.21.132 von Minecraft liefert Mojang einen gezielten Hotfix aus, der genau dort ansetzt, wo der Frust zuletzt besonders groß war. Vor allem Xbox-Spieler im Split-Screen-Modus hatten nach dem letzten Patch mit massiven Problemen zu kämpfen, von verlorenen Einstellungen bis hin zu fehlendem Fortschritt.

Der neue Patch, der bereits gestern ausgerollt wurde, konnte genau diese Schwachstellen beseitigen. Kein großes Marketing, kein Hype, aber für viele ein Update, das den Spielspaß wiederherstellt.

Split-Screen auf Xbox: Ein besonders heikles Thema

Gerade lokaler Koop ist für Minecraft ein zentraler Bestandteil. Umso härter traf es Spieler auf Xbox, bei denen im Split-Screen-Modus plötzlich Account-Daten nicht mehr korrekt zugeordnet wurden. Fortschritt ging verloren, Einstellungen wurden zurückgesetzt. Mit Version 1.21.132 wurde genau dieses Problem behoben. Spieler-Daten bleiben nun wieder stabil mit dem jeweiligen Account verknüpft, auch wenn mehrere Nutzer gleichzeitig auf einer Konsole spielen. In der Community wird das Update deshalb bereits als „überfällig, aber notwendig“ bezeichnet.

Neben dem Split-Screen-Fix kümmert sich der Hotfix auch um mehrere visuelle Fehler, die sich zuletzt eingeschlichen hatten. Texturen wurden beim Wechsel zwischen Grafikmodi im Hauptmenü nicht korrekt neu geladen, Add-on-Ressourcen verschwanden, sobald ein zweiter Spieler ins Split-Screen-Spiel einstieg. Auch kleinere, aber extrem störende Bugs wurden adressiert. So konnte etwa der Kompass während des Spiels unsichtbar werden. Ein Detail, das zwar banal klingt, im Survival-Alltag aber schnell nervt. All diese Probleme sollen mit dem neuen Patch Geschichte sein.

Mehr Stabilität im Minecraft-Alltag, besonders bei Befehlen und Realms

Abseits von Grafik und Koop verbessert das Update auch die allgemeine Stabilität. Ein bekannter Bug sorgte dafür, dass Spieler bei der Nutzung des Befehls /effect @e von Servern getrennt werden konnten, wenn zu viele Entitäten betroffen waren. Gerade für Map-Builder und technisch versierte Spieler war das ein echtes Ärgernis.

Ebenfalls wichtig: Auf der Nintendo Switch konnte es beim Kauf eines Realms zu einem kompletten Freeze kommen. Dieser Fehler wurde nun behoben, was die Zuverlässigkeit des In-Game-Stores spürbar verbessern soll.

Ein weiterer Punkt betrifft sogenannte „Attachables“. Diese wurden in bestimmten Situationen nicht korrekt dargestellt, etwa wenn das Spiel pausiert war oder Inhalte in NPC-Menüs angezeigt wurden. Auch dieses Problem wurde laut den Patch Notes beseitigt.

Minecraft lebt von seiner Stabilität. Millionen Spieler hat der Titel jeden Tag. Genau deshalb können kleine Bugs schnell großen Schaden anrichten, wenn sie regelmäßig auftreten. Übrigens gibt es immer wieder einen Grund um wieder ins Spiel einzusteigen, zuletzt das Mounts of Mayhem-Update.

