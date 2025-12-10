Minecraft „Mounts of Mayhem“: Neue Reittiere und Speere

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Mit dem neuesten Game Drop „Mounts of Mayhem“ erweitert Mojang Minecraft um lang erwartete Unterwasser- und Wüstenreittiere, neue Bedrohungen durch feindliche Reiter sowie die Einführung des Speers als vielseitige Waffe für den berittenen Kampf.

Strategiewechsel und anhaltender Erfolg

Das neueste Inhalts-Update für Minecraft, treffend betitelt als „Mounts of Mayhem“, wurde offiziell veröffentlicht und bringt frischen Wind in die Fortbewegung und den Kampf sowohl in der Java- als auch in der Bedrock-Version. Mojang setzt damit seine Strategie fort, regelmäßig kleinere, thematisch fokussierte „Game Drops“ zu veröffentlichen. Diese kontinuierliche Pflege der Community ist einer der Hauptgründe, warum Minecraft auch Jahre nach Release Verkaufsrekorde bricht und seine Relevanz am Markt behält.

Tiefe Tauchgänge und Wüstenwanderungen

Ein Highlight des Updates ist der Nautilus, ein neues aquatisches Reittier. Spieler können diese Kreaturen zähmen, um mit erhöhter Geschwindigkeit die Ozeane zu durchqueren. Ein besonderer Vorteil dabei ist der „Breath of the Nautilus“-Effekt, der den Sauerstoffverbrauch unter Wasser reduziert. Doch Vorsicht ist geboten: In den Tiefen lauert auch der Zombie-Nautilus, oft geritten von Ertrunkenen. An Land wird die Wüste durch Kamel-Husks belebt. Diese untoten Varianten sind auch bei Tageslicht sicher vor Verbrennung, was sie zu einer dauerhaften Bedrohung macht.

Der Speer: Eine neue Ära des Kampfes

Passend zu den neuen Mounts führt Mojang den Speer als neue Waffengattung ein. Seine Besonderheit liegt in der Skalierung des Schadens: Je schneller sich der Spieler bewegt, desto verheerender ist der Treffer. Dies macht den Speer zur idealen Wahl für den Kampf vom Pferd oder Kamel aus und ist ein wesentlicher Bestandteil der Minecraft-Highlights und Features im Jahr 2025. Zusätzlich harmoniert die Waffe exzellent mit der Elytra, da Sturzflüge nun für präzise Angriffe genutzt werden können. Abgerundet wird das Paket durch neue Netherite-Pferderüstungen für das Endgame.

