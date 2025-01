Minecraft-Highlights 2025: Updates, Features und mehr

Mojang hat einige bedeutende Entscheidungen bezüglich der Zukunft von Minecraft getroffen, die das Jahr 2025 vielversprechend erscheinen lassen. Ein neuer Ansatz für zukünftige Updates, Live-Events und das Engagement der Spieler steht im Vordergrund. Anfang 2024 gab der Entwickler bekannt, dass sie ihren Ansatz für neue Inhalte im Spiel überdenken werden. Wesentliche Änderungen sind die Abschaffung von Mob-Votings und die Verringerung des Umfangs zukünftiger Updates. Die letzten „Feature Drops“ von 2024, wie Bundles of Bravery und The Garden Awakens, könnten Hinweise darauf geben, was Spieler 2025 erwarten dürfen. Zusätzlich zu weiteren Blogeinträgen und Kommentaren der Entwickler, die versprechen, weiterhin auf das Feedback der Spieler zu hören und gezieltere Programme für Live-Events zu entwickeln, wird 2025 das erste vollständige Jahr sein, in dem Minecraft diese neuen Ansätze umsetzt.

Spieler sollten sich darauf einstellen, dass 2025 mehr kleinere Features für Minecraft erscheinen werden, die Einblicke in die neuen Richtungen geben, die Mojang plant, insbesondere da die großen Updates möglicherweise eingestellt werden. Außerdem wird das aktuelle Jahr wichtige Projekte außerhalb des Spiels, wie die bevorstehende Verfilmung A Minecraft Movie, mit sich bringen. Die bedeutendste Veränderung, die Spieler 2025 erwarten können, sind neue Feature-Drops. Da das Studio von ein bis zwei großen Updates pro Jahr Abstand nimmt, könnten die neuen, kleineren Feature-Drops viel häufiger erscheinen, möglicherweise alle paar Monate. Der jüngste Feature-Drop, The Garden Awakens, gibt den Spielern einen Vorgeschmack darauf, welche neuen Inhalte zukünftig zu erwarten sind, wie etwa die Verbesserung oder Einführung von Biomen und Mobs sowie neue Gameplay-Mechaniken und vieles mehr.

Mehr jährliche Feature-Drops für Minecraft ab 2025

Mojang hat zu dieser Veränderung Stellung genommen und erklärt, dass neben den kurzfristigen Feature-Drops im Laufe des Jahres auch langfristige Pläne für die Zukunft von Minecraft bestehen. 2025 könnte das erste Jahr sein, in dem der Entwickler diese neuen Ansätze vollständig umsetzt, nachdem sie in der Vergangenheit mit Updates wie Tricky Trials erste Erfahrungen gesammelt haben. Obwohl die Spieler im Laufe des Jahres wahrscheinlich mehr neue Inhalte sehen werden, werden diese nicht so kohärent sein wie groß angelegte Updates, da Mojang das Spiel in verschiedenen, teils unerwarteten Bereichen aktualisieren könnte. Zusätzlich zu dem neuen Ansatz für Inhaltsaktualisierungen wird das Studio auch seine Live-Übertragungen anpassen, insbesondere durch das Ende der umstrittenen Mob-Abstimmungen. Mojang hat ausdrücklich bestätigt, dass Minecraft Live künftig zweimal im Jahr stattfinden wird.

Und natürlich soll in der Zukunft ein Themenpark zu Minecraft entstehen.

Quelle: Minecraft.net