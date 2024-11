Nach Nintendo nun auch Mojang: Minecraft bekommt einen Freizeitpark!

Für Minecraft Fans scheint Weihnachten dieses Jahr vorverlegt worden zu sein! Kaum wurde endlich der Trailer zum offiziellen Minecraft-Film veröffentlicht, biegt Mojang auch schon mit der nächsten großen News um die Ecke. Freizeitparks. Und das gleich mehrere!

Es scheint wenig verwunderlich, dass nach Nintendos Vorstoß in das Freizeitpark-Geschäft auch andere das Potenzial erkannt haben. Minecraft als am meisten verkauftes Videospiel aller Zeiten scheint als Freizeitpark Thema nur allzu nahe zu liegen. Diese Chance genutzt hat Merlin Entertainments, ihres Zeichens Betreiber von Freizeiteinrichtungen überall auf der Welt, zu denen unter anderem auch das Legoland gehört.

Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung verkündet, habe man sich mit Mojang zusammengeschlossen um Minecraft „zum Leben zu erwecken“. Dabei lässt man sich nicht lumpen: Über 85 Millionen Pfund will das britische Unternehmen in die ersten beiden Attraktionen investieren. Die ersten Parks sollen zwischen 2026 und 2027 ihre Pforten öffnen, einer davon in Großbritannien der andere in den Vereinigten Staaten.

Was genau planen Mojang und Merlin?

Wie die geplanten Parks mit ihren Attraktionen aussehen sollen wurde noch nicht bekannt gegeben, eine ungefähre Vorstellung können wir uns aber schon machen. Erwähnt werden unter anderem spezielles Essen und Getränke, Fahrgeschäfte und „immersive Erfahrungen“ – also das, was wir uns von einem klassischen Freizeitpark erwarten – nur eben im Minecraft-Stil!

Der (sehr kurze) Trailer gibt uns schon einen Vorgeschmack auf das, was uns in Zukunft beim Besuch eines Parks erwartet. Das gezeigt Material kommt einer VR Achterbahn doch sehr nahe. Ein vages Bild von der geplanten Gestaltung des Parks können wir uns auch schon machen:

Und keine Sorge, auch an den Rest der Welt haben Mojang und Merlin gedacht. Nach den beiden geplanten Eröffnungen will man auch an anderen Standorten weitere Parks eröffnen, um Fans auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu geben, ihr Lieblingsspiel im echten Leben genießen zu können. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie das Endergebnis aussehen wird!