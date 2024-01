Super Nintendo World: Parks könnten bald mit The Legend of Zelda erweitert werden!

Auf X/Twitter ist ein Video aufgetaucht, welches die The Legend of Zelda Produzenten auf einer Baustelle der Universal Studios zeigt. Dies führt zu der Annahme, dass auf die neue Donkey Kong Country Erweiterung in der angrenzenden Nachbarschaft des Pilzkönigreichs des Super Nintendo World Parks, wohl eine The Legend of Zelda Erweiterung folgen dürfte. Mittlerweile ist das Video schon wieder verschwunden, aber ein aufmerksamer User, hat glücklicherweise einen Screenshot angefertigt.

Was war in dem Video zu sehen?

In dem mittlerweile wieder aus dem Internet gezogenen Video waren Angestellte der Universal Studios mit dem Langzeit The Legend of Zelda Produzenten Eiji Aonuma und der Super Mario– und The Legend of Zelda Schöpfer höchstpersönlich, Shigeru Miyamoto zu sehen. Die Mannen waren allesamt in Sicherheitsausrüstung, so wie man eben eine Baustelle betritt zu sehen. Doch was wird hier gebaut?

Donkey Kong hatte Vorrang

Dass The Legend of Zelda einen Parkbereich mit eigenen Attraktionen erhält, wird seit der Ankündigung von Nintendo Parks von den Fans erwartet. Allerdings ist der erste Park um einen Donkey Kong Country Bereich erweitert worden. Dieser Park befindet sich in den Universal Studios in Japan und wurde 2021 eröffnet. Damals drehte sich da noch alles um Super Mario Bros. Inhalte. Dennoch wurde kurz darauf eine Donkey Kong Country Erweiterung für das Frühjahr 2024 versprochen, welcher ebenso pünktlich eröffnet worden ist.

Wohin soll das echte Hyrule eigentlich hingebaut werden?

Man vermutet sogar schon, wo genau Hyrule zum Leben erwachen könnte. So soll die Lost Continent Attraktion der Universal Studios eingestampft werden. Auch wenn diese Gerüchte seit 2020 existieren, so hat man letztes Jahr nun erst Teile des Lost Continent Bereichs geschlossen.

Es könnte sich hier um eine falsche Schlussfolgerung handeln, aber wäre sonst der Grund, dass sich genau diese Nintendo Schwergewichte dort tummeln? Und warum wird dieses Video aus dem Internet entfernt? Natürlich wäre The Legend of Zelda nur ein Franchise von weiteren die noch folgen können. So wird ebenso sehr ein Pokémon Bereich erwartet. Der nächste Super Nintendo World Park soll übrigens im Jahr 2025 in Orlando, Florida mit dem Pilzkönigreich und dem Affendschungel eröffnet werden.

Quelle: x.com via naetoru60