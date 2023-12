Super Nintendo World: Der erste Park wird bald mit Donkey Kong Country erweitert werden

Der Super Nintendo World Park in Japan wird im Frühjahr mit einem Bereich, welcher sich um Donkey Kong Country drehen wird, erweitert werden. Nintendo stellt den neuen Bereich mit einem Trailer vor, welcher Anfang 2024 seine Tore öffnen wird.

Donkey Kong Country

Die Super Nintendo World Ecke in den Universal Studios wird größer! Donkey Kong Country bekommt einen eigenen Bereich. Vorerst Mal in OsakaSuper Nintendo World Park: Der erste Park wird bald mit Donkey Kong Country erweitert werden!. Die restlichen Parks werden wohl folgen. Angekündigt wurde diese Erweiterung schon 2021 von Nintendo. Schon damals stand die Eröffnung im Frühjahr 2024 fest. Hier der Trailer:

Miyamoto spricht

Super Mario Schöpfer Shigeru Miyamoto meinte damals, dass es Zeit ist die Welt von Donkey Kong Realität werden zu lassen. Er ist sehr froh, dass Donkey Kong den Spuren von Super Mario folgt, welcher es bereits in die Realität geschafft hat. Der künstliche Dschungel soll für eine völlig neue Erfahrung sorgen, nicht nur für Fans sondern für alle Gäste.

Mine-Cart Madness

Im Bildmaterial am Anfang konnte man nur Donkey Kong und Diddy Kong sehen. Mittlerweile kann man Besucher in der neuen Achterbahn beobachten. Die Achterbahn wird übrigens Mine-Cart Madness heißen. Ebenso kommen neue Spiele, welche Augmented-Reality-Elemente beinhalten werden. Natürlich dürfen in einem Nintendo Park keine Amiibo Power-Up Armbänder fehlen. So wird es zu den bisherigen mindestens ein Donkey Kong und ein Diddy Kong Armband geben. Ins Reich von Donkey Kong kommt man in typischer Super Mario Manier durch eine Warp-Röhre.

Donkey Kong und Super Mario waren Anfangs keine Freunde

Donkey Kong und Super Mario verbindet eine gemeinsame Geschichte. Schließlich gab es im ersten Spiel Donkey Kong (1981) beide Nintendo Stars bereits, welche damals noch keine Freunde waren. Das war lange noch bevor Bowser in Super Mario Bros. (1985) zum beständigen Bösewicht des Pilzkönigreichs empor gestiegen ist.

Mit der Eröffnung im Frühjahr 2024 befindet man sich genau im Zeitplan. Ein Umstand den wir seit ein paar Jahren nicht mehr gewöhnt waren. Umso mehr freuen wir uns darüber. Die Zeichen stehen also gut für das kommende Nintendo Museum, welches ebenfalls im Jahr 2024 eröffnen soll.

Quelle: youtube.com via USJ_Official