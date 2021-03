Super Nintendo World Park: Weiterer Eröffnungstermin auf 2025 verschoben!

Super Nintendo World - (C) Universal Studios

Orlando ist bekannt für seine großen Parks. So hätte einer der Super Nintendo World Parks in den dortigen Universal Studios 2023 eröffnen sollen. Aufgrund der Pandemie ist nur mit einer Verschiebung bis 2025 zu rechnen.

Super Nintendo World in Japan

Obwohl der erste Super Nintendo World Park in Osaka, Japan noch erweitert werden soll, ist er offiziell fertiggestellt. Auch hier hat die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. So wäre der Park in Osaka, Japan schon geöffnet, konnte aber nur von ausgesuchten Fans besucht werden. So sind auch bereits mehrere Videos aus dem ersten Super Nintendo World Park entstanden, sodass man sich ein klares Bild vom wahrgewordenen Traum des Pilzkönigreiches in Echt machen kann.

Die Eröffnung des japanischen Nintendo World Parks hätte zeitgleich mit den olympischen Spielen 2020 in Japan stattfinden sollen um zusätzlich Besucher aus der ganzen Welt in den neuen Park zu locken. Nun haben sich die olympischen Spiele um ein Jahr verschoben. Auch die ebenfalls verschobene Eröffnung des Parks im Februar 2021 war keine gebührende Eröffnung.

Parks auf der ganzen Welt geplant

Weitere Super Nintendo World Parks sollen in den Universal Studios in den USA und Singapur folgen. Bei den Eröffnungen ist aber aufgrund der Pandemie mit Verzögerungen zu rechnen. Auch in Hollywood, Kalifornien soll ein Super Nintendo World Park entstehen. Aufgrund seiner kleinen Größe sollte dieser Park zumindest noch vor dem nun verschobenen Park in Orlando, Florida eröffnet werden.

Aufgrund des ersten Parks in Japan haben die Betreiber Erfahrungen sammeln können. Neben der Errichtung eines solchen Parks, also den Bau, muss auch für das komplette Personal gesorgt werden. Jeder neue Park ist natürlich auch mit einem finanziellen Risiko verbunden.

Good News

Obwohl das alles auf den ersten Blick nicht so rosig klingen mag, so sind wir dennoch sehr positiv gestimmt. Wir hätten nie im Traum geglaubt, dass überhaupt jemals ein Super Nintendo World Park von Nintendo errichtet werden würde. Tatsächlich ist der erste schon fertiggestellt und wir sprechen nun von weiteren solcher Parks, welche bald auf der ganzen Welt existieren werden.

Aufgrund der Parks können endlich reale und vor allem legale Mario Kart Rennen stattfinden, nachdem von Nintendo illegale Mario Kart Rennen auf Tokios Straßen aus dem Verkehr gezogen werden mussten.

Sollte SEGA jemals mit solchen Parks oder Attraktionen mitziehen, so haben wir erst kürzlich gesehen wie eine Greenhill Zone von Sonic in Echt aussehen würde.

Quellen: videogameschronicle.com, wikipedia.org