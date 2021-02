Super Nintendo World: Trailer und Videos sämtlicher Rides des Parks in Action

Super Nintendo World - (C) Universal Studios

Der Youtube Channel Universal Parks News Today hat Videos des Parks in Action veröffentlicht. So wird das bunte Treiben im Pilzkönigreich von statten gehen, sobald der Park eröffnet und die Pandemie im Griff sein wird. Eines Tages.

Das Auge isst mit

Der Super Nintendo World Park hätte nämlich am 4. Februar 2021 öffnen sollen. Die Eröffnung wurde aber kurzfristig abgesagt. Es wird noch entschieden wann der Park öffnen soll. Zwar tragen die Besucher auch noch Masken, aber zumindest wird eine Normalität simuliert. Besucher fahren Rides, essen und besuchen Shops. Besonders die Snacks das man zu sehen bekommt macht Hunger! Der Mario Burger mit der Mütze fällt da sofort auf, aber auch der Kuchen mit der Flagpole passt wie am Ende eines Levels zum Abschluss eines Menüs. Wow!

Natürlich findet man auch Super Mario und seinen Bruder Luigi, einen kleinen Toad, Yoshi und ein paar Schergen wie der Kettenhund, Kamek und eine gutgedüngtes Prachtexemplar einer riesigen Piranha-Planze. Dabei hat man sich in den Umsetzungen übertroffen. Es ist wohl ein Geheimnis wie man in das Toad-Kostüm eine erwachsene Person bekommen hat.

Trailer des Parks

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Yoshi’s Adventure

Achtung! Spoilerwarnung! Wer sich die Überraschungen der Rides bis zur Reise nach Japan oder in einen der Universal Theme Parks mit Super Nintendo World nicht verderben will, der schaut hier nicht mehr weiter. Hier wird Yoshi’s Adventure Ride zur Gänze gezeigt. Sehr imposant, da das ganze Gelände samt Peach’s Schloss in echt zu sehen sind.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Videos verschiedener Rides und des Geländes lassen sich direkt im Youtube Channel von Universal Parks News Today (Spoilerwarnung!) finden. Übrigens auch ein Video von Mario Kart: Koopa’s Challenge. Die ersten realen und vor allem legalen Mario Kart Rennen, nachdem von Nintendo illegale Mario Kart Rennen von Tokios Straßen aus dem Verkehr gezogen werden mussten.

Es sieht zwar so aus als ob der Park schon geöffnet wäre, aber das ist er leider noch nicht. Weitere Parks sind ebenfalls in Planung. Leider ist aufgrund der momentanen Situation mit der Pandemie leider nichts sicher. Deshalb müssen wir uns derweil mit solchen Videos und unseren Konsolen zuhause begnügen und einfach durchhalten.

Quelle: youtube.com via Universal Parks News Today