Super Nintendo World Park wird nächsten Frühling in Japan eröffnet, später auch in den USA

Super Nintendo World - (C) Universal

Laut einem neuen Interview wird der Super Nintendo World Park im nächsten Frühling in Japan eröffnet. Tom Williams, Chairman und CEO von Universal Parks and Resorts, enthüllte dieses und andere interessante Details des Projekts. Darunter neue Informationen zu den Fahrten und ein interaktives Magnetarmband, das die Besucher tragen können. In einem Interview bestätigte Williams den Einweihungstermin der “Super Nintendo World” in Japan.

Laut Nintendo Everything teilte Williams Cohen mit, dass der erste Park im Frühjahr 2020 eröffnet wird und ein völlig neuer Bereich innerhalb der Universal Studios Japan ist. Es beginnt mit zwei Fahrten, Super Mario Kart Ride und Yoshi’s Adventures. Im Park, in Peachs Castle, gibt es Waren und Lebensmittel sowie ein Magnetarmband mit einem großen roten Mario-Symbol.

Das Armband rastet nur am Handgelenk ein und lässt sich nicht leicht lösen. Es ermöglicht ein interaktives Erlebnis im gesamten Park in drei Ebenen. So kann man verschiedene Spiele spielen und Punkte sammeln. Es sollte mit der Spielekonsole, vermutlich dem Nintendo Switch, verbunden sein, damit die Spieler in den Park zurückkehren und ihre Punktzahlen verbessern können.

Williams verrät, dass Universal vorhat, den Park überallhin mitzunehmen, aber in der Anfangsphase wegen der “Spannungen zwischen japanischen Produkten in China” eben nicht dorthin.

Der Super Nintendo World Park ist das Ergebnis einer 2015 unterzeichneten Partnerschaft mit Nintendo, deren Gesamtkosten zwischen 350 und 550 Millionen US-Dollar liegen sollen.

Super Nintendo World wird nicht exklusiv in Japan bleiben. Ein US-Standort soll später folgen.

“Ich möchte den Zeitrahmen nicht bestätigen”, so der CEO. Er beendete das Interview jedoch mit den Worten: „Wir bringen es. Da kannst du dich darauf verlassen.”

Ob es auch jemals einen Park in Europa geben wird? Wäre spannend!