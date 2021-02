Sonic the Hedgehog: Green Hill Zone als echter Spielplatz

Sonic the Hedgehog: Das Maskottchen von SEGA - (C) SEGA Sammy

Eine brasilianisches Kaufhaus hat sich für seinen Spielplatz Inspiration von Sonic geholt. So können Sonics Abenteuer ab sofort in einer täuschend echt aussehenden Green Hill Zone nachgespielt werden. Da viele Sonic Fans auch schon erwachsen sind, haben aber auch Erwachsene Zutritt dazu.

Dieser „Level“ ist den Brasilianern echt gelungen. Neben den farbenprächtigen Flächen und schachbrettgefärbten Rutschen, gibt es sogar Ringe zum durchflitzen. So fühlt man sich tatsächlich wie der blaue Igel in seiner natürlichen Umgebung.

Legales Spielen?

Es ist nicht bekannt ob dieser Spielplatz überhaupt von SEGA genehmigt ist oder nicht. Abbildungen von Sonic sind überall präsent. Allerdings sind nicht alle Abbildungen brandaktuell, sodass diese so von SEGA vermutlich nicht verwendet werden würden, wäre dieser Spielplatz offiziell. Bis jetzt scheint SEGA aber auch noch nicht dagegen vorgegangen zu sein. Bis eine Verletzung von Lizenzen gerichtlich unterbunden wird, könnte paradoxerweise Jahre dauern. So auch in dem Fall von Nintendo mit den echten aber leider illegalen Mario Kart Rennen auf Tokios Straßen. Aber wir wollen jetzt mal davon ausgehen, dass hier legal gespielt wird.

Toxic Caves

Aufgrund der Pandemie müssen auch die strenge Sicherheitsvorkehrungen auf dem Spielplatz eingehalten werden. Wobei sich die Einhaltung in der Natur der Sache schwierig gestaltet. Wie auch immer. Es ist schön zu sehen wie beliebt der blaue Igel auch auf dem südamerikanischen Kontinent ist. Für jeden Sonic und SEGA Fan in der Gegend ist dieses Kaufhaus auf jeden Fall einen Besuch wert.

Was meint ihr? Sollte SEGA nicht auch wie Nintendo mehrere Parks eröffnen? Die Super Nintendo World Parks stehen kurz vor der Eröffnung. Vielleicht sollte sich SEGA auch überlegen ob es sich nicht in einer Ecke auch vertreten lassen sollte. Potential hätte SEGA genug im Petto. Allein das Sonic Franchise gibt genug her, wie das brasilianische Kaufhaus hier eindrucksvoll beweist.

