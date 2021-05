Neues Sonic the Hedgehog-Spiel für nächstes Jahr mit Trailer angekündigt

Sonic the Hedgehog 2022 (c) SEGA

SEGA veranstaltete heute einen feierlichen Stream zum 30-jährigen Jubiläum für Sonic the Hedgehog und enthüllte eine Reihe neuer Projekte, die in den kommenden Monaten erstmals vorgestellt werden sollen. Die größte Überraschung war jedoch, als der Creative Officer des Franchise, Takashi Iizuka, bekannt gab, dass derzeit eine neue Erweiterung des Franchise bei Sonic Team in Arbeit ist.

Dem Spiel wurde kein offizieller Titel verliehen, obwohl es einen kryptischen Filmtrailer und ein Veröffentlichungsfenster erhielt. Der Titel sollte nächstes Jahr auf PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Das Filmmaterial selbst verrät nicht viel über die Fortsetzung, obwohl es darauf hindeutet, dass es einen technologischen Fokus haben wird, wobei der Clip während seiner 32-Sekunden-Laufzeit verschiedene Science-Fiction-Elemente leakt.

Der Teaser selbst zeigt Sonic, wie er durch eine malerische Waldlandschaft rast. Das Maskottchen leuchtet schließlich cyan, während die Kamera schwenkt, um zu zeigen, dass er von einer Art technisch ausgerichteter Energie umgeben ist. Es gibt nicht viel zu sehen, was darauf schließen lässt um was für eine Art Sonic-Spiel es sich hantelt. Doch vom Look her könnte es gut sein, dass wir einiges Neues zu sehen bekommen werden das vielleicht nicht unbedingt typisch für das Sonic Franchise ist.

Der letzte Haupttitel von Sonic war Sonic Forces, bei dem die Spieler ihren eigenen Avatar erstellten konnten. Bei der Veröffentlichung hatte es einen gemischten Empfang, wobei die Kritiken sein ehrgeiziges Konzept lobten, aber sein Level-Design, seine flache Mechanik und den Mangel an Innovation gegenüber früheren Titeln kritisierten. Es wird interessant sein zu sehen, in welche Richtung Sonic Team mit diesem neuen Ableger gehen wird, insbesondere wenn das Franchise seit dem Debüt von Forces im Jahr 2017 mehrere Jahre ruhte.

Des Weiteren bestätigte sich auch die vor kurzem geleakte Sonic Collection, die mehrere Klassiker des Franchises umfassen wird.

