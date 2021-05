Sonic the Hedgehog Collection leakt für die PlayStation 4

Sonic the Hedgehog - (C) Sega

Eine Sonic the Hedgehog Collection ist möglicherweise unterwegs. In einem Online-Shop wurde die Sonic Collection für die PlayStation 4 geleakt und obwohl diese Informationen nicht offiziell bestätigt wurden, versetzte es die Gerüchteküche in helle Aufregung.

Die Sonic-Serie ist oft von Leaks und Gerüchten umgeben, einschließlich eines Leaks zum nächsten Sonic the Hedgehog Films. Das jüngste Gerücht scheint eine Sammlung der ursprünglichen Sega Genesis Sonic-Titel zu beinhalten. Wenn das stimmt, würde die Kollektion wahrscheinlich die Herzen der Sonic the Hedgehog-Enthusiasten höher schlagen lassen.

Anfang April wurde Sonic Colors Ultimate auf der Website Sogamely aufgelistet und andere Verkaufsstellen berichteten über die Möglichkeit eines Sonic Colors Remaster. Jetzt hat Sogamely die Sonic Collection EU-Version aufgelistet. Darüber hinaus gibt es keine Details, aber es gab viele andere Gerüchte, die sich um Segas geliebtes Maskottchen drehten.

Der andere interessante Aspekt des neuesten Leckerbissens ist, dass die Sonic Collection von Sogamely nur als PS4-Spiel gekennzeichnet ist. Allerdings ist es eher unwahrscheinlich, dass die Collection nur auf der PlayStation Konsole erscheint, da andere Titel des Franchises auch schon für Xbox und die Nintendo Switch erschienen sind. Ob das Spiel den Sprung zu PS5 und Xbox Series X / S schafft oder nicht, ist allerdings eine andere Frage.

Die Sonic-Serie hatte sicherlich ihre Höhen und Tiefen, aber im Moment scheint sie auf dem Weg der Besserung zu sein. Sonic Mania war eines der am besten angenommenen Spiele in der Serie und für viele Fans sind die alten Sonic-Klassiker auch einfach aus Nostalgie interessant.

Interessant zu sehen sein wird, was Sega dieses Jahr auf der E3 2021 zeigen wird. Das beste Szenario wäre wahrscheinlich eine Mischung aus neuen Spielankündigungen und Fanfare-Enthüllungen für klassische Sammlungen wie diese gemunkelte Sonic Collection. Nichts davon ist zu diesem Zeitpunkt bestätigt, daher sollte es mit Vorsicht aufgenommen werden. Es ist jedoch durchaus fair, auf eine Ankündigung im Zusammenhang mit Sonic the Hedgehog in naher Zukunft zu hoffen.