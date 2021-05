Sonic the Hedgehog 2: Film-Debüt von Knuckles durch Leak bestätigt

Sonic the Hedgehog 3 für Mega Drive - (C) SEGA

Es gibt neueste Leaks zu Sonic the Hedgehog 2 Film, die Fortsetzung des Kinofilms von 2020. Und diese enthüllen das Knuckles the Echidna im kommenden Film beteiligt ist.

Zusammen mit Knuckles bestätigt der Sonic 2-Leak auch das Tails zu sehen sein wird. Den orangen Fuchs konnte man bereits im Abspann des ersten Films zum Schluss sehen.

Die durchgesickerte Handlung von Sonic the Hedgehog 2 bestätigt auch die Beteiligung eines Smaragds, wahrscheinlich des Master Emerald, bei dem Dr. Robotnik gemeinsam mit Knuckles nach dem Smaragd sucht und Sonic und Tails vor dem neuen bösartigen Duo versuchen, ihn wiederzugewinnen. Der neue Bösewicht wird in der Tat Knuckles sein.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die neuen Leaks geben uns auch irgendwie die Gewissheit das es bald einen ersten Trailer zu Sonic the Hedgehog 2 geben wird. Ob dieser bereits Knuckles als Bösewicht darstellt bleibt abzuwarten. Der Film selbst soll am 8. April 2022 in den Kinos starten.

Wer ist Knuckles the Echidna?

Der rote Ameisenigel Knuckles hatte seinen ersten Auftritt in Sonic the Hedgehog 3 (1994, Mega Drive). Er ist der letzte seines Stammes und bekam sein erstes eigenes Videospiel ebenfalls in 1994 mit Sonic & Knuckles (Mega Drive).

Seine Aufgabe besteht darin den Master Emerald of Angel Island zu bewachen. Im ersten Spiel war er noch ein Rivale von Sonic, aber nachdem er die Lügen von Dr. Eggman durchschaute, kämpfte er an der Seite des blauen Igels. Und würde es nicht verwundern wenn es diesen Plot auch im Sonic the Hedgehog 2-Film geben würde.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Knuckles kann mit seinen steinharten Fäusten sogar Felsen zerschmettern, graben und an senkrechten Wänden hochklettern. Er ist ungeduldig, stur und leichtgläubig. Er gehört zu den Guten, aber das wird sich erst zeigen.

Sonic the Hedgehog 2-Film startet am 8. April 2022 in den heimischen Kinos. Erste Set-Bilder, wie oben, zeigen bekannte Charaktere für Teil 2. Der erste Film hatte übrigens über 200 Millionen US-Dollar nach nur wenigen Wochen eingespielt. Dann kam COVID-19 und die Kinos wurden geschlossen.