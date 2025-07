Sonic Rumble: Der Start verzögert sich erneut

Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Mit Sonic Rumble beschreitet SEGA einen mutigen Weg und erweitert das ikonische Franchise um ein Battle-Royale-Partyspiel, das Elemente klassischer Multiplayer-Chaos-Titel wie Fall Guys mit der Energie und Geschwindigkeit des Sonic-Universums kombiniert. Bis zu 32 Spieler treten dabei in temporeichen Arenen gegeneinander an, mit dem Ziel, als letzter auf den Beinen zu bleiben. Dabei steht nicht nur Geschwindigkeit im Vordergrund – Strategie, Geschicklichkeit und Anpassungsfähigkeit werden ebenfalls belohnt.

In diesem Artikel erfährst du alles Wichtige zu Sonic Racing: CrossWorlds.

Werbung

Release-Verschiebung: Von Juli zu einem ungewissen November

Ursprünglich war der weltweite Start für den 31. Juli 2025 geplant, doch dieser Termin wurde zurückgezogen. SEGA hat keinen Ersatztermin genannt, sondern lediglich bestätigt, dass die Veröffentlichung weiterhin für 2025 vorgesehen ist. Brancheninsider gehen davon aus, dass ein Launch im November realistisch ist – ideal, um zum Weihnachtsgeschäft voll durchzustarten.

Die Entwickler von SEGA und Rovio, dem Studio hinter dem Spiel, lassen verlauten, dass umfangreiche Tests und Anpassungen nötig seien, um insbesondere neuen Spielern den Einstieg zu erleichtern. Man wolle ein durchdachtes, ausgewogenes Spielerlebnis bieten, das langfristig Bestand hat. SEGA betont, dass man bereits „bemerkenswerte Fortschritte“ gemacht habe. Frühere Termine seien lediglich Platzhalter gewesen, die keinen festen Zeitrahmen darstellten.

Ein bunter Kosmos an Charakteren und Features in Sonic Rumble

Sonic Rumble bietet ein breites Spektrum an spielbaren Charakteren aus dem Sonic-Universum, darunter sowohl altbekannte Figuren wie Sonic, Tails und Knuckles als auch weniger bekannte wie Sir Lancelot aus Sonic and the Black Knight. Die Charaktere lassen sich durch freischaltbare Kostüme individuell gestalten. Darüber hinaus wird es regelmäßig neue Inhalte geben, darunter neue Levels, Herausforderungen und saisonale Events.

Werbung

Das Spiel erscheint nicht nur für Android und iOS, sondern auch auf Steam. Damit öffnet SEGA das Spiel einer größeren Zielgruppe und bringt Sonic in einem neuen Format auch auf PCs – ein strategischer Schritt, um die Reichweite zu maximieren. In Kombination mit plattformübergreifenden Updates will SEGA dafür sorgen, dass alle Spieler denselben Zugang zu neuen Inhalten erhalten.

Hier gelangst du zu unserer Game Review zu Sonic x Shadow Generations für die Switch 2.