Sonic x Shadow Generations (Switch 2) – Game Review

Sonic hatte es nie leicht. Mal zu schnell, mal zu steif, mal völlig planlos durch Loopings katapultiert – die 3D-Abenteuer des blauen Igels waren oft mehr Frust als Lust. Eine der seltenen Ausnahmen: Sonic Generations aus dem Jahr 2011. Ein Spiel, das Klassiker-Feeling mit moderner Boost-Action kombinierte und dabei zumindest kurz daran erinnerte, warum Sonic überhaupt mal mit Mario mithalten konnte. Bereits im vergangenen Jahr, wagte Sega ein Experiment: Ein aufpoliertes Sonic Generations, neu aufgelegt für die aktuellen Konsolen. Mit einer zweiten Kampagne rund um Sonics dunklen Gegenpart Shadow. Sonic x Shadow Generations war ein voller Erfolg und kommt nun auch auf Nintendos frisch gelaunchte Switch 2. Wie sich das Treffen der Generationen auf der „Super Hybridkonsole“ macht lest ihr in der folgenden Review.

Ein bekanntes Spiel in neuem Gewand – oder doch eher altem Look?

Zur Story von Sonic x Shadow Generations: Der Time Eater crasht Sonics Geburtstagsfeier (mit Chili Dogs, versteht sich), reißt Raum und Zeit auseinander und zwingt den alten und den jungen Sonic zur Zusammenarbeit. Das Ergebnis: ein Wechselspiel aus 2D- und 3D-Leveln, gespickt mit bekannten Zonen wie Green Hill, Speed Highway oder Rooftop Run.

Und ja, das macht nach wie vor Spaß – zumindest, solange man in den 2D-Passagen unterwegs ist. Denn kaum wird’s dreidimensional, schleichen sich die alten Problemzonen wieder ein.

Die Boost-Mechanik ist noch da, genauso wie die hakelige Steuerung und die unzuverlässige Homing-Attacke, die öfter mal ins Leere geht. Zwar sind die Checkpoints fair gesetzt, aber wenn Sonic zum fünften Mal vom Levelrand segelt, weil der Bildschirm nicht hinterherkommt, sinkt die Laune leider genauso schnell wie die Igel rennen.

Klar, Generations ist immer noch hübsch: Knallige Farben, flüssige Übergänge, ein großartiger Soundtrack mit Remixes, die eine Nostalgiewelle auslösen. Doch das reicht leider nicht, wenn das eigentliche Spielgefühl immer wieder ins Stolpern gerät.

Und dann kam Shadow!

Nicht zur Geburtstagsparty, sondern zur Raumstation Ark, wo er einst das Licht der Welt erblickte – oder vielmehr: aus einem düsteren Wissenschaftsprojekt geboren wurde. Wer Shadow aus seinem eigenen, (leicht verdrengbaren) Spin-off kennt, wird überrascht sein: Sonic x Shadow Generations erzählt seine Geschichte ernsthafter, stilvoller – ohne übertriebenes Pathos, aber mit ausreichend Drama, um neugierig zu machen.

Spielerisch geht’s hier in eine andere Richtung: Statt einer Weltkarte gibt es einen 3D-Hub im Stil von Sonic Frontiers, in dem Shadow durch weiße Zwischenräume flitzt, Teile einsammelt und Level freischaltet. Das wirkt manchmal etwas leer oder willkürlich zusammengeworfen – aber es funktioniert. Vor allem, weil es keine Abgründe gibt, in die man blind stürzen kann.

Die eigentlichen Level in Sonic x Shadow Generations sind kompakter, geradliniger – aber das tut dem Spiel auch gut. Weniger Chaos, mehr Kontrolle. Und das erste Mal seit Langem fühlt sich ein Sonic-ähnliches Spiel wieder „geschmeidig“ an.

Die Bosskämpfe? Endlich fair. Kein Bug, kein „Ich bin durch den Gegner gefallen“. Stattdessen schnelle Duelle, stylishe Inszenierung, klare Trefferzonen. Es ist fast, als hätte Sega hier ein anderes Entwicklerteam drangesetzt.

Was Shadow ebenfalls besonders macht, ist sein erweitertes Moveset

Mit Speeren Gegner auf Distanz erledigen? Check.

Mit Flügeln durch die Luft gleiten? Auch dabei!

Auf einem Rochen über Wasser surfen? Warum nicht?

Zugegeben: Diese Fähigkeiten wirken oft wie einzeln eingestreute Gimmicks, weniger wie echter Fortschritt. Shadow wächst im Laufe der Kampagne nicht wirklich, sondern bekommt pro Level einfach ein neues Spielzeug in die Hand gedrückt. Mit einer Ausnahme: Chaos Control.

Die Fähigkeit, für ein paar Sekunden die Zeit anzuhalten, passt nicht nur thematisch wie die Faust aufs Auge, sondern rettet in schwierigen Abschnitten auch gerne mal die Nerven. Ein richtig gutes Feature – das man auch in zukünftigen Spielen, gerne übernehmen dürfte.

Soundtrack mit ordentlich WUMMS!

Wo Sonic noch fröhlich vor sich hin groovt, setzt Shadow auf eine härtere Gangart: Drum’n’Bass, Gitarren, Industrial-Vibes – fast als würde man sich in einer Moshpit befinden. Passend dazu auch die Optik: Düster, kühl, metallisch. Viel Weltraum, viele Städte bei Nacht, wenig Farbe. Stilistisch stark, aber weniger abwechslungsreich als Sonics bunter Rückblick.

Switch 2 Version

Wie Eingangs schon erwähnt, erschien Sonic x Shadow Generations bereits im vergangenen Herbst für die aktuelle Konsolengeneration. Nun rasen die Igel auch auf der neuen Nintendo Switch 2.

Was sich seit der Switch 1 wirklich verändert hat, sind Performance und Auflösung. Auf der Switch 1 lief Sonic Generations im TV-Modus immerhin mit 1080p, während sich Shadow Generations mit 720p begnügen musste. Beide Versionen waren jedoch auf 30 FPS runter gedampft – was gerade bei einem so schnellen Spiel deutlich spürbar war.

Auf der Switch 2 sieht das Ganze dann schon wesentlich freundlicher aus: Sonic Generations läuft nun standardmäßig in 60 FPS und sieht deutlich schärfer aus – fast so, als hätte man die PS5- oder Xbox-Version direkt auf Nintendos neue Konsole übertragen. Im Docked-Modus macht das kaum einen Unterschied – hier sieht alles immer noch richtig schick aus und spielt sich geschmeidig.

Im Handheld-Modus hingegen wird’s etwas matschig: Charaktere und Umgebungen verlieren hier merklich an Detail. Wer also gerne unterwegs spielt, bekommt nicht das schönste Erlebnis – aber immerhin ein technisch stabiles.

Unterm Strich hängt der Mehrwert der Switch-2-Version stark davon ab, ob man das Spiel schon sein Eigen nennt oder nicht. Denn SEGA bietet hier KEINE Upgrade Version der Switch 1 Version auf die Switch 2 Version an.

Fazit zu Sonic x Shadow Generations

Sonic x Shadow Generations ist ein seltsames Paket. Auf der einen Seite ein Remaster, das sich zu sehr auf vergangene Stärken verlässt – und dabei alte Schwächen mitschleppt. Auf der anderen ein kurzer, aber überraschend starker Ausblick auf das, was Sonic-Spiele in Zukunft sein könnten. Präziser, durchdachter, atmosphärischer. Shadow stiehlt hier ganz klar die Show.

Seine Levels sind besser, seine Kämpfe runder, seine Inszenierung moderner. Und das, obwohl sein Part nur ein paar Stunden dauert. Wenn Sega daraus lernt und den Mut hat, Shadow noch einmal in einem vollwertigen Spiel loszulassen – mit allem Drum und Dran –, dann könnte aus dem ewigen Nebencharakter endlich ein echter Hauptdarsteller werden.

