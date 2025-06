Sonic Racing: CrossWorlds – So viel Story steckt im kommenden Fun-Racer

Seit über 30 Jahren gehört Sonic the Hedgehog zu den bekanntesten Gaming-Helden weltweit. Mit Sonic Racing: CrossWorlds bringt SEGA den blauen Igel und seine Freunde bald wieder auf die Strecke – doch diesmal erwartet Fans weit mehr als nur klassische Rennen. Über 500 verschiedene Charakter-Dialoge und mehr als 1.000 vertonte Zeilen sollen für echte Story-Momente sorgen. Damit könnte CrossWorlds das bisher tiefgründigste Sonic-Rennspiel aller Zeiten werden.

Das Besondere an diesen Dialogen: Viele Charaktere treffen im Spiel zum ersten Mal aufeinander. Ein erster Clip zeigt bereits eine Begegnung zwischen Zazz von den Deadly Six und Jet the Hawk – zwei Figuren aus völlig unterschiedlichen Teilen des Sonic-Kosmos. Natürlich bleibt es nicht bei freundlichen Begrüßungen: Vor dem Start liefern sich die beiden einen hitzigen Schlagabtausch voller Trash Talk.

Diese Dialoge sind nicht nur Fanservice, sondern eröffnen auch neue Perspektiven auf bekannte Figuren. Für langjährige Sonic-Fans bietet das Spiel damit echte Lore-Momente – für Neulinge wiederum eine Einladung, tiefer in die Welt von Sonic einzutauchen. Und vielleicht greifen viele danach sogar zu den Sonic-Comics von IDW, die weitere Geschichten aus dem Universum erzählen.

In Grand Prix Mode, there are more than 500 types of character exchanges with selected rivals, and more than 1000 voice lines.

Keep an eye out for exchanges between characters with some history together, as well as those who have never interacted before! 🗣️ pic.twitter.com/oMLA2o9GXk

— Sonic Racing: CrossWorlds (@RaceCrossWorlds) June 16, 2025