Sonic Racing: CrossWorlds bringt Multiversum-Action mit Gaststars

SEGA schaltet den Turbo ein: Am 25. September 2025 erscheint mit Sonic Racing: CrossWorlds der neueste Teil der Sonic-Rennspielreihe. Erstmals bestätigt ist dabei auch eine Version für Nintendos nächste Konsole – die Switch 2. Neben den bekannten Plattformen wie PS5, Xbox Series, PC (Steam & Epic), PS4, Xbox One und der aktuellen Switch wird also auch die neue Hardware bedient.

Doch nicht nur die Plattformliste sorgt für Aufsehen: SEGA lässt mit einer Reihe unerwarteter Gastauftritte aufhorchen. So werden neben Sonic und Co. auch Hatsune Miku, Ichiban Kasuga (Yakuza / Like a Dragon) sowie Joker aus Persona 5 als spielbare Charaktere dabei sein. Zudem dürfen sich Fans auf Crossovers mit Minecraft freuen – inklusive passender Welten.

Rasantes Gameplay trifft kreative Freiheit

Inhaltlich bleibt SEGA seiner Linie treu, geht jedoch mutig neue Wege. Sonic Racing: CrossWorlds kombiniert klassische Hochgeschwindigkeitsrennen mit einem frischen Twist: den sogenannten Travel Rings. Diese aktivieren sich während der Rennen und transportieren die Fahrer*innen in spektakuläre Parallelwelten, die das Renngeschehen in Echtzeit beeinflussen. Das sorgt für Abwechslung, Chaos – und jede Menge Spielspaß.

Die Strecken selbst bestehen erneut aus einer Kombination aus Land-, Luft- und Wasserabschnitten. Zusätzlich hebt sich das Spiel durch seinen hohen Individualisierungsgrad hervor: Mit dem bisher größten Charakter-Roster der Serie und umfangreichen Anpassungsoptionen für Fahrzeuge – von Komponenten bis zu Spezialfähigkeiten – können Spieler*innen ihr Setup ganz auf ihren Stil abstimmen.

CrossWorlds verspricht damit nicht nur ein rasanter Ableger im Sonic-Universum zu werden, sondern auch eine Hommage an das gesamte SEGA-Multiversum – garniert mit popkulturellen Überraschungen. Ob im Solo-Modus oder im Multiplayer: Dieser Racer will Fans wie Neueinsteiger gleichermaßen abholen.