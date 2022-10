Persona 5 Royal – Launch auf allen Konsolen

ATLUS veröffentlicht heute seinen Rollenspiel-Hit Persona 5 Royal für Xbox Game Pass und auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Das Spiele ist ebenfalls kompatibel mit Steam Deck. Persona 5 Royal feiert seine epische Rückkehr mit dem Hauptspiel inklusive aller zuvor veröffentlichten DLCs und ist jetzt für alle Nutzer von Xbox Game Pass auf PC und Xbox-Plattformen erhältlich.

Wie wir berichtet hatte, ist dies nur der Anfang. Auch Persona 4 Golden und Persona 3 Portable sollen im Xbox Game Pass folgen.

Exklusive Collector’s Edition im Atlus Shop

Die Spieler können die Digital Edition oder die Launch Edition erwerben, die Persona 5 Royal und über 40 bereits veröffentlichte DLC-Items enthalten. Die physische Collector’s Edition ist in begrenzter Stückzahl exklusiv im Shop Atlus erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Kaufoptionen:

Digital Edition (Konsole und PC) – 59,99 €

(Konsole und PC) – 59,99 € Launch Edition (nur für Konsole) – 59,99 € Inklusive erstklassiger Steelbook®-Hülle

(nur für Konsole) – 59,99 € 1 More Edition (nur für Konsole) – 119,99 $ Enthält: Basisspiel Persona 5 Royal Erstklassige Steelbook-®Hülle Verpackung, die an eine Schatztruhe erinnert „Le Grimoire“-Rahmen „Phantom Thieves“-Art-Prints Akechis Aktentasche Arkana-Tarotkarten

(nur für Konsole) – 119,99 $

Persona 5 Royal – Ein Muss für Fans

Spieler setzen die Maske des Jokers auf und schließen sich den Herz-Phantomdieben an, um die Ketten der modernen Gesellschaft zu sprengen, große Raubüberfälle zu verüben, in die Köpfe der Korrupten einzudringen und sie zum Umdenken zu bewegen! Neu in Persona 5 Royal sind ein neues Semester an der Shujin Academy, ein neues erkundbares Gebiet in Tokio, neue Charaktere, ein völlig neues Kapitel der Geschichte und vieles mehr! Selbst für die erfahrensten Phantomdiebe ist Persona 5 Royal eine neue Herausforderung, die sie dazu einlädt, sich über alle Regeln hinwegsetzen, die Kraft in sich zu entdecken und für die Gerechtigkeit zu kämpfen.

Hier findet ihr auch unser Review zu Persona 5 Royal.

