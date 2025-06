SpongeBob im Krabbenburger-Kart? Leak zu Sonic Racing: CrossWorlds überrascht

Mit Sonic Racing: CrossWorlds steht Segas nächste große Rennspiel-Hoffnung in den Startlöchern – und laut aktuellen Leaks könnte das Spiel eine bunte Riege an Gastfahrern bekommen, die Fans so nicht erwartet hätten. Neben bekannten Gesichtern aus dem Sonic-Universum sollen laut geleakten Clips auch Charaktere aus Nickelodeon-Franchises wie SpongeBob Schwammkopf, Teenage Mutant Ninja Turtles und Avatar – Der Herr der Elemente als spielbare Fahrer ins Rennen gehen.

Bikini Bottom, Mutantenkanäle & Luftbändiger

Geleakte Gameplay-Clips, die zuerst von „F2Insider“ auf X (vormals Twitter) geteilt wurden, zeigen SpongeBob Schwammkopf auf einem speziell gestalteten Hoverboard – dem sogenannten „Extreme Gear“ – auf einem Kurs durch Bikini Bottom. Ein weiteres Video zeigt SpongeBob in einem Krabbenburger-Kart, während Sonic ein Power-up nutzt, das stark an SpongeBobs ikonischen Wecker erinnert. Auch Patrick Star könnte Teil des Kaders werden.

Doch SpongeBob ist offenbar nicht der einzige überraschende Gast: Weitere geleakte Konzeptgrafiken deuten auf eine TMNT-Strecke im Stil von Mutant Mayhem hin, inklusive New Yorks Abwasserkanälen und riesiger Mutanten als Hindernisse. Leonardo, einer der Turtles, soll in einem „Party Wagon“-Kart unterwegs sein. Und auch Aang, der Luftbändiger aus Avatar, ist angeblich mit einem eigenen Hoverboard dabei. Abgerundet wird das Crossover-Chaos durch Alex aus Minecraft, die in einem kantigen Block-Kart antritt.

Cross-Promotion mit Paramount?

Interessanterweise gehören alle genannten Marken zu Paramount, dem Studio hinter den erfolgreichen Sonic the Hedgehog-Filmen. Es liegt nahe, dass hier eine größere Cross-Promotion zwischen Sega und Paramount im Hintergrund läuft. Bereits in früheren Sonic-Rennspielen gab es Gastauftritte – doch dieser Schritt mit nicht-videospieltypischen Franchises wäre eine klare Neuerung.

Noch gibt es kein offizielles Veröffentlichungsdatum für Sonic Racing: CrossWorlds, aber es wird vermutet, dass Sega das Spiel beim Summer Game Fest offiziell vorstellt – vielleicht samt erster Enthüllung der DLC-Inhalte. Bis dahin bleibt abzuwarten, wie viel Wahrheit in den Leaks steckt. Eines ist aber sicher: Der Fahrspaß könnte bunter und überraschender werden als je zuvor.