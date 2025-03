Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PC) – Game Review

Am 20. Februar 2025 erschien das Actionrollenspiel Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii vom Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio und Publisher SEGA. Erhältlich ist der Titel für PC, PlayStation 4/5 und Xbox Series/One.

Setting des Spiels und Story

Es gibt im Leben sicherlich Schlimmeres, als an einem strahlend sonnigen Morgen am Strand einer winzigen tropischen Insel im Pazifik aufzuwachen. Selbst wenn man keine Ahnung hat, wie man dorthin gekommen ist oder wer man eigentlich ist. Amnesie ist zweifellos ein schweres Schicksal, aber der Versuch, sie inmitten der Weite des Meeres zu bewältigen, ist immer noch besser, als in einem sterilen Krankenhausbett zu liegen.

Werbung

Goro Majima jedoch sieht das wohl anders: Ohne die Hilfe des gutherzigen Jungen Noah wäre er verdurstet und hätte elend zugrunde gehen können, ohne auch nur die geringste Vorstellung davon zu haben, wo er sich befand. Die markante Tätowierung auf seinem Rücken lässt auf eine Verbindung zur Yakuza schließen, und die Art und Weise, wie er eine Gruppe sogenannter Piraten ausschaltet, unterstreicht, dass er ein Mann von Erfahrung ist.

Eine kurze Nachfrage bringt ans Licht, dass Goro Majima sich mitten im Pazifik befindet, nur drei Stunden von der Insel Nele entfernt, dem Handlungszentrum des letzten Kapitels der Serie. Wer dieses Kapitel bereits abgeschlossen hat, weiß mehr über Goros Schicksal als er selbst, während Neueinsteiger sich wohl stärker mit der Verwirrung und Verlegenheit des legendären Yakuza identifizieren werden. Bald werden einige Erklärungen folgen, denen Goro mit einer gehörigen Portion Wahnsinn – oder nennen wir es lieber Eigenwilligkeit – lauscht.

Überwindung der Vergangenheit

Statt darauf zu warten, dass sein Weggefährte Taiga Saejima eintrifft, der sofort nach Honolulu reist, sobald er von Majimas Wiederauftauchen erfährt, beschließt Goro, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen.

Er macht das Beste aus seiner neuesten Errungenschaft, einem Schiff, das eher in einem Bootshaus als auf hoher See zu Hause wäre. An der Spitze einer Crew von Außenseitern, Faulenzern und Taugenichtsen segelt er weiter über die Ozeane, gibt sich als Seewolf aus und erfüllt damit den Wunsch des kleinen Noah, der ihn gerettet hat: die Welt zum ersten Mal zu sehen. Warum auf andere warten, wenn man selbst das Ruder übernehmen kann?

Dynamische Kämpfe auf hoher See in Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Beim Übergang von den Zwischensequenzen zu intensiveren Action-Szenen setzt Pirate Yakuza in Hawaii den Stil fort, den die historischen Spiele des Franchises vorgegeben haben. Insbesondere die Titel, die bei der alten Garde beliebt sind und auf Echtzeit-Kämpfen statt rundenbasierten Systemen basieren. Obwohl sich die beiden Kampfstile nicht extrem voneinander unterscheiden und beide auf Majimas beeindruckender Beweglichkeit sowie seiner Fähigkeit, mit Klingenwaffen umzugehen, aufbauen, bieten beide ihre eigenen einzigartigen Finessen.

Der Mad Dog-Stil erinnert an den klassischen Kampfstil, der die Kämpfe des Mad Dog von Shimano prägte – mit ständigem Ausweichen, präzisen tödlichen Schlägen und gelegentlichen Tritten. Der Sea Dog-Stil hingegen ist völlig neu und spiegelt Majimas neue Rolle als Kapitän wider. Neben dem Doppelsäbel, der auch als Wurfwaffe eingesetzt werden kann und unter Gegnern für Chaos sorgt, bietet dieser Stil Zugang zu Pistolen (schnell, aber weniger kraftvoll), einem Gewehr (langsam, aber verheerend) und sogar einem Enterhaken.

Die Möglichkeit, mit einem einfachen Tastendruck in Echtzeit zwischen den Kampfstilen zu wechseln, sorgt für einen dynamischen Rhythmus in den Kämpfen, die dadurch adrenalingeladen, spektakulär und niemals langweilig werden. Dieselben Prinzipien der Unmittelbarkeit und einfachen Bedienbarkeit gelten auch für die Seeschlachten. Hier kann man feindliche Schiffe sowohl vom Bug als auch vom Heck aus angreifen.

Werbung

Sei es mit Langstreckenwaffen wie Maschinengewehren oder Kanonen oder mit Nahkampfwaffen wie Flammenwerfern oder Majimas tragbarem Raketenwerfer. Die Steuerung der Goromaru zu meistern, dauert keine zwei Minuten, aber die Befriedigung, zusehen zu können, wie feindliche Schiffe nach präzisen Schüssen untergehen, hält bis zum Abspann an.

Es gibt immer was zu tun!

Wenn man sich in die Verwaltung der Mannschaft, die Aufrüstung der Goromaru und die verrückten Turniere, die Madlantis zu bieten hat, vertieft, verlängert sich die Spielzeit deutlich. Ohne diese optionalen Inhalte könnte das Spiel in etwas mehr als einem Dutzend Stunden durchgespielt werden, doch die Abwechslung, die diese Aktivitäten bieten, macht das Erlebnis um einiges angenehmer und abwechslungsreicher im Vergleich zur Hauptsaga.

Der Schwierigkeitsgrad der höherwertigen Seeturniere und die Vielzahl der Inseln, die es zu erkunden und zu plündern gilt, können die Gesamtspielzeit mehr als verdoppeln – abhängig davon, wie sehr man sich in diese Nebenaktivitäten stürzt. Gemäß der langjährigen Tradition der Franchise beschränken sich die zusätzlichen Herausforderungen nicht nur auf die Seeturniere, die nach wie vor das Highlight des Spiels sind.

Es gibt Kopfgeldjäger-Missionen, Dart-Turniere, Billard-Highscores, das allgegenwärtige Karaoke und eine Fülle von ästhetischen Sammlerstücken, die in den verschiedenen Geschäften Honolulus erworben werden können – zur Freude von Komplettierern und denen, die sich gerne in optionalen Inhalten verlieren. Obwohl die Wiederverwendung von grafischen Assets, Texturen und Animationen im Vergleich zum letzten Kapitel der Like a Dragon-Reihe deutlich spürbar ist – was bei einem Spin-Off nicht überrascht –, fällt es schwer, in Pirate Yakuza in Hawaii schlechte Laune zu bekommen.

Liebe zum grafischen Detail

Das liegt daran, dass sich das Grafikteam von Ryu Ga Gotoku Studio die Mühe gemacht hat, mindestens zwei oder drei komplett neue Schauplätze zu erschaffen, wobei Madlantis besonders hervorsticht. Jede Zwischensequenz ist so detailreich und lebendig gestaltet, dass sie ein unglaubliches Maß an Immersion in die Geschichte bietet. Wenn das Entwicklerteam einen neuen Schauplatz von Grund auf neu erschafft, so detailliert und dicht wie immer, dann wird dieser anschließend oft für mehrere Titel – sowohl klassische Episoden als auch Spin-offs – wiederverwendet.

Dies optimiert die Ressourcen und minimiert die Investitionen. Ob man diese Taktik nun mag oder nicht, sie ermöglicht es dem Ryu Ga Gotoku Studio, über die Jahre hinweg produktiv zu bleiben und alle erzählerischen Stränge der riesigen Geschichte, die es über die Jahrzehnte aufgebaut hat, weiterzuverfolgen.

Werbung

Fazit zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Ich war nie ein großer Fan des Like a Dragon-Universums, aber Piratenspiele haben schon immer mein Interesse geweckt. Daher war ich gespannt, ob der Mix aus beidem für mich funktionieren kann. Ja, das tut es definitiv. Das Spiel überzeugt mit großartigem Piratenflair, tollen Hauptfiguren, beeindruckender Grafik und einer humorvollen sowie ergreifenden Geschichte. Es erreicht fast das Niveau von Assassin’s Creed IV: Black Flag, die Betonung liegt auf fast. Zumindest in Bezug auf die Piratenthematik. Das Kampfsystem bringt das Yakuza-Gefühl nach Hawaii und macht Spaß, auch wenn es keine großen Innovationen bietet.

Der Mix aus Moderne und Vergangenheit ist gelungen, auch wenn manche Entscheidungen, wie das Smartphone und die elektronische Musik, nicht immer wirklich nachvollziehbar sind. Goros Wechsel zwischen seiner Yakuza-Vergangenheit und seinem Piraten-Alter-Ego ist unterhaltsam und charmant. Ebenso wie die anderen Figuren im Spiel. Schiffsschlachten und Essensherstellung sind gut umgesetzt und ergänzen das Gameplay.

Technisch überzeugt das Spiel läuft flüssig und macht Spaß. Insgesamt ist Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii für mich die erste große Überraschung des Jahres und eine klare Empfehlung für Piratenfans.

Review Wertung

9 SCORE Das Game ist eine gelungene Mischung aus Piratenabenteurn, dynamischen Kämpfen, Schiffschlachten und einer atmosphärischen Story. Detail-Wertung Grafik 8 Sound 8 Gameplay 10 Story 10 Motivation 8 Steuerung 7

Test-Hardware: Intel Core i7-13700KF, NVIDIA Geforce RTX 4080, 32 GB DDR5