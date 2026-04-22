Ecco the Dolphin ist zurück und bekommt nicht nur Remaster, sondern ein komplett neues Spiel

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nach Jahren der Funkstille meldet sich eine der ungewöhnlichsten Marken der Spielegeschichte plötzlich zurück. A&R Atelier hat offiziell Ecco the Dolphin: Complete angekündigt. Ein neues Gesamtpaket, das nicht nur die Klassiker der Reihe zurückbringt, sondern auch ein komplett neues Ecco-Spiel enthalten soll. Entwickelt wird das Ganze laut Ankündigung von Mitgliedern des ursprünglichen Teams rund um Serien-Schöpfer Ed Annunziata. Übrigens wurde diese Meldung vor fast einem Jahr vor-angekündigt!

Für Fans ist das eine ziemlich große Nachricht. Denn Ecco war nie einfach nur ein weiteres Sega-Spiel. Die Reihe stand schon in den 90ern für etwas Eigenes: düstere Unterwasser-Atmosphäre, rätselhafte Welt, ungewöhnliche Musik und ein Ton, der sich komplett von anderen „Action-Spielen“ abhob. Genau dieses Erbe soll jetzt offenbar nicht nur konserviert, sondern erweitert werden.

Alle Epochen in einem Paket

Laut offizieller Mitteilung will Ecco the Dolphin: Complete die gesamte Entwicklung der Reihe abbilden. Genannt werden die 8-Bit-Zeit auf dem Master System, die 16-Bit-Ära auf Genesis/Mega Drive und schließlich ein brandneues modernes Spiel, das die Reise in die Gegenwart fortsetzt. Außerdem sollen alle Versionen von Ecco the Dolphin und Ecco: The Tides of Time enthalten sein.

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Das klingt nach deutlich mehr als einer einfachen Neuveröffentlichung. Vor allem der neue Teil macht das Projekt spannend. Denn damit geht Sega nicht nur auf Nostalgie, sondern versucht offenbar, Ecco wieder als aktive Marke aufzubauen. Plattformen oder ein Erscheinungstermin wurden bisher allerdings noch nicht genannt.

Nicht nur für Nostalgiker gedacht

Interessant ist auch, wie modern das Paket gedacht ist. In der Ankündigung ist von Speedrunning-Support, Achievements, Leaderboards und sogar Custom Courses die Rede, die sich mit der Community teilen lassen. Dazu kommt ein früher Zugang über die offizielle Website, wo Spieler Inhalte vorab ansehen und direkt mit dem Team in Kontakt treten können.

Das zeigt klar: Ecco soll nicht nur für alte Fans zurückkehren, sondern auch für eine neue Spielergeneration funktionieren. Gerade weil die Reihe heute fast schon mythisch wirkt, könnte dieser Neustart viel Aufmerksamkeit bekommen, wenn denn die Umsetzung stimmt.

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Die Rückkehr war vorbereitet

Ganz aus dem Nichts kommt die Ankündigung übrigens nicht. Bereits 2025 hatte Annunziata bestätigt, dass Remaster der ersten beiden Spiele sowie ein neues Ecco-Projekt in Arbeit sind. Anfang 2026 verdichteten sich die Hinweise dann weiter, als eine neue offizielle Website mit Countdown online ging. Übrigens rennt dieser in wenigen Stunden aus. Der heutige Reveal war also vorbereitet.

Gerade deshalb könnte Ecco in den kommenden Monaten noch öfter Thema werden. Denn ein Kultspiel aus den 90ern zurückzuholen, ist das eine. Es mit einem komplett neuen Teil wieder relevant zu machen, ist etwas ganz anderes.

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