Black Flag Remake könnte verbessertes Gameplay bieten

Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass Ubisoft an mehreren Remakes der Assassin’s Creed-Reihe arbeitet, darunter auch möglicherweise an Assassin’s Creed 4: Black Flag. Obwohl der Publisher dieses Remake noch nicht offiziell angekündigt hat, deuten unsere gesammelten Informationen darauf hin, dass an dem Gerücht etwas dran ist.

Laut neuesten Informationen wird das Remake nicht nur ein grafisches Upgrade beinhalten, sondern auch verbesserte Spielmechaniken und Spielelemente. Im vergangenen Jahr veröffentlichte Ubisoft-CEO Yves Guillemot einen ausführlichen Blogeintrag über das zukünftige Portfolio des Unternehmens und die Zukunft der Assassin’s Creed-Reihe. Darin betonte er, dass die Fans sich auf Remakes freuen können, die es ihnen ermöglichen, alte Schauplätze in modernem Gewand neu zu erleben.

Zum einen können sich die Spieler auf einige Remakes freuen, die es uns ermöglichen, frühere Spiele wieder aufleben zu lassen und zu modernisieren. Einige unserer älteren Assassin’s Creed-Spiele enthalten immer noch äußerst reichhaltige Welten. Zum anderen wird es viel Abwechslung geben. Unser Ziel ist es, Assassin’s Creed-Spiele regelmäßiger zu veröffentlichen, ohne dass es jedes Jahr die gleiche Erfahrung ist. Es kommen viele aufregende Dinge, einschließlich Assassin’s Creed Hexe, das sich sehr von Assassin’s Creed Shadows unterscheiden wird. Ich denke, wir werden die Leute überraschen.

Ein Assassin’s Creed 4: Black Flag Remake wird immer wahrscheinlicher

Anscheinend ist eines der Remakes, an denen Ubisoft arbeitet, Assassin’s Creed 4: Black Flag, das ursprünglich 2013 veröffentlicht wurde. Obwohl es viele Gerüchte über das Potenzial des Titels gab, scheint es jetzt fast sicher, dass das Remake kommt. Ein Entwickler, der auch die Existenz des Remakes von The Elder Scrolls 4: Oblivion bestätigte, hat dies auf seinem Online-Profil angedeutet. Nach der Veröffentlichung dieser Information entfernte der Entwickler jedoch alle Hinweise von seiner Website und seinem Profil.

Interessanterweise wird das Remake von Black Flag wohl auf der verbesserten Anvil Engine entwickelt, die seit dem ersten Assassin’s Creed-Spiel verwendet wird und auch für kommende Titel genutzt werden soll. Besonders spannend sind die neuen Systeme, die im Remake enthalten sein werden. Dazu gehören überarbeitete Kampfmechaniken und ein verbessertes Ökosystem rund um die Tierwelt. Das Team hofft, dass diese neuen Systeme den Klassiker zu einem „herausragenden Spiel machen, das als AAA-Spiel der nächsten Generation wiedergeboren wird“.

Diese Informationen könnten bestätigen, dass das Remake von Black Flag mehr als nur ein grafisches Update sein wird. Jedoch wächst die Kritik an Ubisoft, durch beispielsweise die Verzögerung bei der Veröffentlichung von Assassin’s Creed Shadows, immer weiter.

Quelle: MP1st