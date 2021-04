Sonic the Hedgehog 2: Erste Setbilder zeigen bekannte Gesichter

Sonic the Hedgehog - (C) Paramout Pictures

Natürlich könnte man an dieser Stelle eine SPOILER Warnung aussprechen, und wer nicht wissen will wen man da am Set entdeckt hat, sollte einfach den Artikel wieder schließen. Jedoch sind diese Bilder so offensichtlich und die Charaktere so beliebt, dass es sich nicht vermeiden lassen wird das zu sehen. Und den ersten Reaktionen auf Twitter nach, sind die Setbilder von Sonic the Hedgehog 2 eingeschlagen wie eine Bombe.

Setbilder von Sonic the Hedgehog 2 zeigen Knuckles und Tails

Nach dem großen Erfolg von Sonic the Hedgehog mit einem grandiosen Jim Carrey als Dr. Robotnik, war die Begeisterung groß, als Teil 2 angekündigt wurde. Allerdings wie es sich für eine Fortsetzung gehört, muss dieser natürlich dem ganzen Eines drauf setzen. Zur Story ist noch nichts detailliertes bekannt, jedoch die Setbilder von Sonic the Hedgehog 2 versprechen zumindest noch mehr bekannte Videogame Figuren.

Stand-In Props von Sonic, Tails und auch Knuckles wurden gesehen und sie sehen unglaublich cool aus. Vermutlich hätten Fans nichts dagegen sich so eine Figur in ihr Gaming-Zimmer zu stellen. Die Filmemacher haben aber definitiv aus dem ersten Teil gelernt. Der Look der Figuren ist so detailliert an die Game Vorlage gelehnt wie möglich, um nicht noch einen Shitstorm wegen seltsam geformten Augen auszulösen.

Videospielverfilmungen sind endlich keine Enttäuschungen mehr

Es scheint fast als wäre die Ära vorbei, als Videospielverfilmungen noch alle den Beisatz „Directed by Uwe Boll“ hatten. Und folglich gleich mal in die Mülltonne gewandert sind. Mit den aktuellen Filmen aus dem Gaming Genre erleben diese Filme fast ein Hoch. Der Erfolg von Sonic, der kommende neue Mortal Kombat Film. Das Genre wird endlich gewürdigt und die Filme mit etwas mehr Liebe fürs Detail Produziert.

Unschwer zu erkennen anhand der ersten 7 Minuten die Mortal Kombat gerade als Teaser veröffentlich hat. Aber auch anhand der Setbilder von Sonic the Hedgehog 2 sieht man, dass die Filmschaffenden den Fans auch wirklich Dinge bieten wollen die Fans lieben. Wenn das so weiter geht, könnten die Videospiel Helden die Kinos übernehmen.