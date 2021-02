Sonic the Hedgehog 2 – Fans fragen: Welche Rolle wird Tails spielen?

Sonic the Hedgehog - (C) Paramout Pictures

Sonic the Hedgehog war 2020 ein voller Erfolg, auch in den Kinos – bevor sie geschlossen wurden. Immerhin brachte der Paramount Pictures-Streifen mehr als 300 Millionen US-Dollar an der Kinokasse ein, und es wäre ohne Pandemie wesentlich mehr gewesen. Ein Cliffhanger am Ende des Films zeigte Tails, der für das nächste Sonic-Abenteuer auf der Kinoleinwand bereit scheint. Doch wie geht es weiter?

Neue Sonic-Projekte sind in aller Munde: Netflix veröffentlicht nächstes Jahr eine neue 3D-Animationsserie namens Sonic Prime. Die Zusammenarbeit zwischen Sega, Wild Brain Studio und Man of Action Entertainment verspricht ein wildes Abenteuer mit viel Action. Fans von Sonic sind zweifellos begeistert von der Aussicht auf mehr, und obwohl keine neuen Spiele angekündigt wurden, könnte der Erfolg des Films in Zukunft zu Ankündigungen führen. Immerhin feiert der blaue Kuscheligel von Sega ein Jubiläum. Sogar ein Lego-Set wurde offiziell abgesegnet.

Obwohl die Titelveröffentlichung von Sonic the Hedgehog 2 überhaupt nicht überraschend war, zog Yuji Naka auf Twitter die Aufmerksamkeit auf sich, nachdem er den Film kommentierte.

„Ich freue mich darauf, dass Sonic 2 veröffentlicht wird. Scheint, als würden Schwänze auftauchen, nicht wahr?“ – Natürlich wird auf den orangen Fuchs-Schwanz von Tails hingewiesen, dem man in der 2 des Logos sieht.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Sonic the Hedgehog 2: Wer übernimmt die Original-Stimme von Tails?

Colleen O’Shaughnessey, die Synchronsprecherin von Tails, hat bestätigt, dass sie ihre Rolle in Sonic Prime nicht wiederholt, aber keine Erklärung zum zweiten Sonic-Kino-Film abgegeben.

Natürlich ist es interessant zu wissen, wer die Stimme von Tails übernimmt. Auch wird interessant sein, warum der Partner von Sonic überhaupt nach ihm sucht. Werden die beiden mit Hilfe der Ringe durch die Welten springen? Und wie wird Dr. Robotnik auf die Erde zurückschaffen? Das alles sind interessante Fragen, die sich Fans zum zweiten Film-Abenteuer von Sonic stellen.

Nur mit einem Logo, dass wir bisher kennen, werden wir keine Story zusammenreimen können.

Sonic the Hedgehog 2 soll im Jahr 2022 in den Kinos starten.