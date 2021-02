Sonic the Hedgehog LEGO-Set geht in Produktion

Sonic the Hedgehog als LEGO-Figur. - Bildquelle: ideas.lego.com

LEGO wird ein Sonic the Hedgehog-Set veröffentlichen, nachdem mehr als 10.000 Fans dafür gestimmt haben.

Mit LEGO Ideas können Fans ihre eigenen „Traum-Sets“ erstellen und zur Veröffentlichung auf der Lego-Webseite einreichen. Wenn ein Set mehr als 10.000 Fan-Stimmen erhält, wird es für die Veröffentlichung als echtes Produkt in Betracht gezogen.

Heute bestätigte LEGO, dass sein Prüfungsausschuss dem 24-jährigen Fan Viv Grannells Sonic Mania – Green Hill Zone grünes Licht gegeben hatte.

„Wir freuen uns, mit Sega und Viv zusammenzuarbeiten, um eine der bekanntesten Spielfiguren und Marken über Legosteine ​​auf der Grundlage von Vivs farbenfroher und lustiger Kreation zum Leben zu erwecken“, hieß es von LEGO.

Derzeit gibt es noch kein finales Produkt, also kann auch an der Gestaltung des LEGO-Sets noch einiges verändert werden. Auch Preis und Veröffentlichungstermin ist noch ungewiss.

Sonic the Hedgehog feiert 2021 seinen 30. Geburtstag

Die ursprüngliche Idee von Viv Grannells umfasst starke 700 Teile und Landschaften, die von der bekannten Green Hill Zone inspirieret wurden. Nicht nur Sonic the Hedgehog wird es dann als LEGO-Figur geben, sondern auch seinen Widersacher Egg-Mann im passenden Robot Mech.

Der geistige Erfinder des LEGO-Sets, Viv Grannells, sagte: „Ich habe fast mein ganzes Leben lang in die Welt von Sonic investiert und es passt so perfekt zum Lego-System, dass ich ungefähr ein Jahr lang Unterstützung dafür gesammelt habe.“

Sega of Europe Director of Brand Licensing, Jason Rice, fügte hinzu: „Bei Sega haben wir die Fans immer ermutigt, durch ihre eigenen Kreationen am Erbe der Sonic-Franchise teilzunehmen, und es ist wunderbar zu sehen, wie die Tradition durch das LEGO Ideas-Programm fortgesetzt wird.“

Er sagte weiter: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Viv und der LEGO Group und hoffen, die Fans dazu zu inspirieren, ihre eigenen einzigartigen Sonic the Hedgehog-Erlebnisse für kommende Generationen zu kreieren.“

Damit folgt Sega auf den Spuren von Nintendo. Immerhin erschien letztes Jahr das Super Mario Lego-Set. Zum 30-jährigen Jubiläum von Sonic the Hedgehog passt diese Neuankündigung perfekt zusammen.