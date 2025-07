Black Desert kostenlos auf Steam

Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Black Desert ist ein Open-World-Action-MMORPG, das sich durch ein besonders dynamisches Kampfsystem und eine lebendige Spielwelt auszeichnet. Statt klassischem Tab-Targeting setzt das Spiel auf manuelles Zielen, Ausweichen und Kombos – fast wie in einem Actionspiel. Die Welt ist nicht nur grafisch beeindruckend, sondern auch funktional dynamisch: NPCs folgen Tagesabläufen, das Wetter beeinflusst das Gameplay, und nachts erscheinen stärkere Monster.

Neben Kämpfen bietet das Spiel eine Vielzahl an friedlichen Aktivitäten wie Angeln, Handeln, Kochen, Reiten, Crafting und sogar das Zähmen von Tieren. Spieler:innen können sich in Gilden organisieren, an Belagerungskämpfen teilnehmen oder einfach als Händler durch die Welt ziehen.

Community-Resonanz: Zwischen Faszination und Frust

Mit über 20 Millionen Spieler:innen weltweit gehört Black Desert zu den erfolgreichsten MMOs der letzten Dekade. Auf Steam liegt die Bewertung bei „Größtenteils positiv“, wobei etwa 75 % der über 59.000 Rezensionen positiv ausfallen. Dennoch gibt es auch kritische Stimmen: Das Interface gilt als überladen, der Fortschritt als grindlastig, und der Echtgeld-Shop wird von manchen als „Pay-to-Win“ empfunden.

Ein besonders bemerkenswerter Kommentar stammt von einem Spieler, der über 26.000 Stunden im Spiel verbracht hat. Sein Fazit: „Es ist eher wie ein zweiter Job – aber einer, der Spaß macht.“

Was beinhaltet das Angebot?

Das Gratis-Angebot umfasst das vollständige Hauptspiel auf Steam. Zusätzlich sind zahlreiche DLCs – darunter kosmetische Items, Ingame-Währung („Perlen“) und Komfortfunktionen – im Rahmen des Summer Sales stark reduziert. Wichtig: Das Angebot gilt ausschließlich für die PC-Version auf Steam. Konsolenfassungen wie auf PS5 oder Xbox Series X/S bleiben kostenpflichtig.

Auch wenn das Spiel auf dem Steam Deck offiziell als „nicht unterstützt“ gelistet ist, berichten einige Nutzer von einer eingeschränkten, aber funktionierenden Spielbarkeit.

Für wen lohnt sich Black Desert?

Black Desert richtet sich vor allem an Spieler:innen, die:

eine visuell beeindruckende MMO-Welt erkunden möchten,

Freude an komplexen Systemen und langfristigem Fortschritt haben,

ein actionreiches Kampfsystem bevorzugen.

Weniger geeignet ist das Spiel für Gelegenheitsspieler:innen oder Fans klassischer Story-getriebener Quests. Hier steht das Sandbox-Erlebnis im Vordergrund – mit viel Freiheit, aber auch viel Eigenverantwortung.

