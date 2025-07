Rematch bekommt Turniermodus – Sloclap enthüllt große Pläne für die Zukunft

Tim RantzauTim ist nicht nur seit Kindheitstagen ein großer Nintendo-Fan, er hat auch Game Design studiert und kümmert sich beruflich um das Konzeptionieren von Videospielen. Sein Spezialgebiet ist aber der Spiele-Journalismus.

Nach dem erfolgreichen Launch von Rematch am 19. Juni 2025 mit über 92.000 Spieler:innen am ersten Tag legt Entwicklerstudio Sloclap die Messlatte höher: Ein umfassender Turniermodus ist in Arbeit – und das ist nur der Anfang. In Kombination mit einer offiziellen Esports-Plattform und weiteren Features wie Clubs und Crossplay will Rematch mehr als nur ein Spiel sein: Es soll eine lebendige, wettbewerbsorientierte Community-Plattform werden.

Der Turniermodus im Detail

Laut Sloclap-Mitgründer Pierre Tarno wird der Turniermodus das erste große kompetitive Update für Rematch. Die wichtigsten Eckpunkte:

Geplante Events : Turniere finden zu bestimmten Zeiten statt und unterscheiden sich in Regeln und Stakes vom normalen Ranglistenmodus.

: Turniere finden zu bestimmten Zeiten statt und unterscheiden sich in Regeln und Stakes vom normalen Ranglistenmodus. Flexible Teilnahme : Spieler:innen können eigene Teams mit Freund:innen bilden oder sich per Matchmaking zuteilen lassen.

: Spieler:innen können eigene Teams mit Freund:innen bilden oder sich per Matchmaking zuteilen lassen. Turnierdauer : Etwa zwei Stunden pro Event – basierend auf 6-Minuten-Matches und kurzen Pausen dazwischen.

: Etwa pro Event – basierend auf 6-Minuten-Matches und kurzen Pausen dazwischen. Turnierformate: Vermutlich 16 Teams im K.-o.-System oder 8 Teams bei Doppel-Elimination – genaue Details folgen noch.

Clubs, Leaderboards & Community-Fokus

Neben dem Turniermodus arbeitet Sloclap an weiteren Features, die das Spiel langfristig tragen sollen:

Spieler-geführte Clubs : Inspiriert von echten Fußballvereinen, mit Bezug zu realen Städten und Regionen – für mehr Identifikation und Lokalkolorit.

: Inspiriert von echten Fußballvereinen, mit Bezug zu realen Städten und Regionen – für mehr Identifikation und Lokalkolorit. Elite-Ranglisten : Sichtbarkeit für Top-Spieler:innen und Anreiz für kompetitives Engagement.

: Sichtbarkeit für Top-Spieler:innen und Anreiz für kompetitives Engagement. Crossplay: Plattformübergreifendes Spielen ist in Arbeit, wurde aber zum Launch durch technische Hürden verzögert.

Die offizielle Turnierplattform

In Zusammenarbeit mit Toornament hat Sloclap eine eigene Esports-Plattform für Rematch gestartet. Dort können:

Community-Organisator:innen eigene Turniere erstellen und verwalten

eigene Turniere erstellen und verwalten Spieler:innen Teams bilden, sich registrieren, Ergebnisse melden und ihre Leistungen auf Profilseiten präsentieren

Teams bilden, sich registrieren, Ergebnisse melden und ihre Leistungen auf Profilseiten präsentieren Turniere jeder Größe abgewickelt werden – von Casual-Events bis zu offiziellen Ligen.

Mit dem geplanten Turniermodus, der offiziellen Esports-Plattform und einem klaren Fokus auf Community und Wettbewerb positioniert sich Rematch als ernstzunehmender Player im Esport-Bereich. Sloclap zeigt, dass sie nicht nur ein Spiel, sondern eine Plattform für langfristiges, kompetitives Gameplay schaffen wollen – mit Herz, Strategie und einem klaren Plan.

