Die Quest beginnt! In unserer neuesten Dailygame Podcast Folge begeben wir uns auf eine epische Reise durch die ersten sieben Tage mit der brandneuen Nintendo Switch 2 – und ja, der Titel „Die Switch 2 Quest“ ist mehr als verdient. Denn was Nintendo Fan der ersten Stunde Manuel beim Abholen seiner Konsole erlebt hat, ist nicht weniger als ein moderner Nintendo-Mythos. Chaos, Emotion und vielleicht sogar eine mögliche Begleiter Romanze am Ende? Das erfahrt ihr nur bei uns.

Weiter dabei sind unser Lieblings Chefredakteur Markus und Teilzeit Jedi Michi der sich sehr spontan zum Besitzer der neuen Nintendo Konsole gemacht hat. Gemeinsam werfen wir in dieser Episode aber natürlich nicht nur einen Blick auf die Erlebnisse rund um die Konsole, sondern sprechen ausführlich über die erste Woche im Einsatz: Wie fühlt sich die neue Hardware an? Wie viel Power steckt wirklich in der kleinen Kiste? Und wie schlägt sich das neue Joy-Con-Design im Alltag?

Wir vergleichen Eindrücke aus Docked- und Handheld-Modus, diskutieren das neue Display, Ladezeiten, Akkulaufzeit und das Spielgefühl beim Launch-Line-up. Dazu gibt es persönliche Highlights, Kritikpunkte – und einen Ausblick, was wir uns für die nächsten Wochen und Monate von Nintendo erwarten und natürlich wünschen.

Ob technisches Upgrade oder spirituelle Wiedergeburt – die Switch 2 liefert Gesprächsstoff für Fans und Skeptiker gleichermaßen. Und nach dieser Folge stellt sich nur noch eine Frage: Bist du bereit für deine eigene Switch 2 -Quest?

