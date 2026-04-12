RUST 2 geleakt? – Steam-Seite sorgt für Verwirrung, aber Entwickler dementiert

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Unwahrscheinlich! - Es liegen keine verlässlichen oder belegbaren Quellen vor.

Die Gaming-Community kennt solche Momente nur zu gut. Ein Leak taucht auf, verbreitet sich blitzschnell und plötzlich stellt sich die große Frage: Ist das echt oder nur ein Fake? Genau das passiert gerade rund um RUST 2.

Alles begann mit einem Screenshot (via Reddit). Im Netz tauchte plötzlich eine angebliche Steam-Seite zu RUST 2 auf. Kein großes Artwork, keine Details, nur ein Name und ein Free-to-Play-Hinweis. Trotzdem reichte das aus, um die Community sofort in Bewegung zu versetzen. Denn Rust gehört bis heute zu den beliebtesten Survival-Spielen überhaupt.

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Ein Nachfolger wäre also alles andere als überraschend. Doch schnell kamen Zweifel auf.

RUST 2: Hinweise sprechen gegen einen echten Leak

Die angebliche Steam-Seite wirkte ungewöhnlich leer. Noch dazu wurde sie als „nicht gelistet“ gefunden, also nur über einen direkten Link erreichbar. Zusätzlich schlug SteamDB Alarm und markierte den Eintrag als verdächtig, wie GameRant.com berichtet.

Ein weiterer Punkt: Der Reddit-Account namens „Freeqncy“, der das Bild verbreitete, existierte erst seit wenigen Minuten. Für viele ein klares Warnsignal. Und seitdem hat dieser „User“ auch nicht mehr Beiträge abgesetzt.

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Reddit-Inhalt

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Entwickler reagiert – und sorgt für noch mehr Verwirrung

Kurz darauf meldete sich sogar jemand aus dem Entwicklerteam zu Wort.

Die Reaktion? „Ihr habt nichts gesehen.“ Ein Satz, der die Situation nicht gerade beruhigt hat. Im Gegenteil: Für viele Fans klang das eher wie ein typischer Tease. Doch dann folgte die klare Ansage.

Facepunch-Gründer Garry Newman hat die Gerüchte inzwischen deutlich zurückgewiesen. Seine Aussage: „RUST 2 befindet sich aktuell nicht in Entwicklung.“

Auch die angebliche Steam-Seite habe nichts mit der Marke zu tun. Damit wirkt das Ganze zunächst wie ein Fehlalarm.

Warum Fans trotzdem nicht locker lassen

Trotz Dementi bleibt die Diskussion am Leben. Der Grund ist einfach. RUST ist mittlerweile über zehn Jahre alt und hat sich ständig weiterentwickelt. Viele Spieler erwarten schon lange eine größere Weiterentwicklung oder sogar einen echten Nachfolger. Dazu kommt die Vergangenheit.

Schon 2023 wurde über ein mögliches RUST 2 gesprochen, damals im Zusammenhang mit Engine-Wechseln und neuen Technologien. Ganz aus der Luft gegriffen ist die Idee also nicht.

Und manchmal beginnen genau so die größten Ankündigungen, mit einem kleinen Leak, den zuerst niemand richtig einordnen kann.

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