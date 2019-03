Als der Schöpfer von Sonic The Hedgehog, Yuji Naka, erstmals von einem Indie-Entwickler erfuhr, der mit einer der legendärsten Nintendo-Serien aller Zeiten zusammenarbeitete, nutzte er Social Media, um seine eigenen Erfahrungen mit dem japanischen Videospiel-Giganten zu reflektieren. Insbesondere auf die Wendungen seit der Nintendo Switch-Ära.



Laut NintendoSoup erklärte Naka, dass Cadence of Hyrule ihn an eine Zeit erinnerte, als er Nintendo fragte, ob er Mario für ein Spiel ausleihen könne und dass ihm dies verweigert wurde. Nun, nach der letzten Ankündigung von Nindie Direct, hat Naka das Gefühl, als hätte sich Nintendo stark verändert. Vor allem was die Verwendung ihrer Charaktere für Third-Party-Entwickler angeht.

Werden in Zukunft noch mehr Indie-Entwickler mit Nintendo-Marken arbeiten dürfen? Eine interessante Wendung in der Geschichte der Videospiele – wie wir finden und Yuji Naka.

Übrigens arbeitet SEGA derzeit an einem neuen Sonic-Spiel, welches derzeit noch nicht angekündigt wurde. Ein Release für den Nintendo Switch kann man jedoch schon sicher eintragen.