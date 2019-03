Der nächste große Sonic the Hedgehog-Titel ist in Arbeit, also in Entwicklung, wie Wario64 via Twitter meldet.

Allerdings lässt diese Meldung nur Spekulationen zu, denn das war es auch schon mit den Informationen. SEGA entwicklet also einen neuen Mainline-Titel für den blauen Igel.

Als nächstes, aus dem „Sonic-Universum“, erwartet uns ein Kino-Film mit einem schlicht hässlichen CGI-Sonic. Selbst der Sonic-Erfinder, Yuji Naka, ist sehr unzufrieden. Dieser könnte jedoch auch der neue Style für das kommende Videospiel sein. Hoffen wir es einmal nicht.

Ich könnte mir gut eine Neuauflage von Sonic Adventures vorstellen, mit zeitgemäßer Grafik.