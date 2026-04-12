Xbox Helix: Microsoft verschickt geheime Pakete an Creator

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Etwas braut sich bei Xbox zusammen. Und diesmal kommt der Hinweis nicht über ein klassisches Leak, sondern direkt von Microsoft selbst. Allerdings ziemlich ungewöhnlich.

Mehrere Content Creator berichten aktuell, dass sie überraschend Post von Microsoft bekommen haben. Im Paket: Merchandise rund um „Xbox Project Helix“. Dazu gibt es eine persönliche Nachricht, unterschrieben von Microsoft Gaming CEO Asha Sharma.

Werbung

Die Botschaft ist kurz, aber eindeutig: „Danke, dass ihr Teil dieser ikonischen Reise seid.“ Mehr Details gefällig? Fehlanzeige!

Was steckt hinter Project Helix?

Der Name ist in der Gaming-Welt längst kein Geheimnis mehr. Xbox Project Helix gilt als Codename für die nächste Xbox-Generation. Und die soll einiges anders machen. Der Fokus liegt auf ein einheitliches System über Konsole, PC und Cloud mit Windows als vollwertigen Betriebssystem. Release: Ende 2027.

Dass jetzt schon Merchandise verschickt wird, ist kein Zufall. Microsoft scheint bewusst früh Stimmung aufzubauen. Creator, Medien und Influencer sollen offenbar schon jetzt eingebunden werden, lange bevor es eine offizielle Vorstellung gibt. Eine Strategie, die man aus der Tech-Branche kennt. Nun wendet sie auch Xbox an.

Werbung

Twitter/X-Inhalt

Dieser Inhalt stammt von X (Twitter) und kann personenbezogene Daten übertragen. Mit "Klick" auf "Inhalt anzeigen" gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit widerrufen, indem du deine Browser-Daten löschst. Inhalt anzeigen

Technik soll einen großen Sprung machen

Auch technisch deutet sich einiges an. Insider sprachen bereits früher von neuester AMD-Hardware, verbesserter Raytracing-Technologie sowie optimierter Grafikverarbeitung für komplexe Szenen. Das Ziel von Microsoft für die nächste Generation: Nicht nur eine neue Konsole, sondern ein komplettes Ökosystem.

Microsoft bereitet den nächsten großen Schritt vor. Trotz aller Hinweise bleibt vieles (noch) unklar.

Was genau steckt hinter Project Helix? Wie wird sich die neue Xbox von bisherigen Konsolen unterscheiden? Und wann sehen wir erste echte Spiele?

Aktuell ist es nur ein kleines Signal. Ein Merchandise-Paket. Nicht mehr. Doch solche Signale kommen selten ohne Grund. Und vielleicht beginnt genau hier gerade die nächste große Generation von Xbox. Ob wir zur nächsten Xbox-Konsole bereits nächste Woche mehr erfahren? Angeblich ist eine kleinere Xbox-Show im Gange.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!