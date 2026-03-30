Xbox Games Showcase 2026: Termin, Gears of War E-Day und alle Infos

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Es ist wieder diese Zeit im Jahr, in der die Gaming-Welt für einen Moment stillsteht und alle Augen auf Xbox gerichtet sind. Der Termin steht fest: Am 07. Juni 2026 kehrt der große Xbox Showcase zurück. Doch diesmal fühlt sich alles ein Stück größer an. Zuerst gibt es den großen Überblick über kommende Spiele und danach einen kompletten „Deep Dive“ zu einem der wichtigsten Franchises überhaupt: Gears of War: E-Day.

Das Spiel erzählt die Ursprünge der berühmten Reihe rund um den sogenannten Emergence Day. Also den Moment, der die Welt von Gears für immer verändert hat. Für viele Fans ist das mehr als nur ein neues Spiel. Es ist eine Rückkehr zu dem, was die Reihe ursprünglich so besonders gemacht hat.

Was dich beim Xbox Showcase erwartet

Der eigentliche Showcase dürfte wie gewohnt randvoll sein. Microsoft verspricht erste Gameplay-Szenen, neue Ankündigungen und Updates zu kommenden Titeln aus den eigenen Studios, aber auch von Partnern weltweit.

Das bedeutet konkret: Von großen Blockbustern bis hin zu überraschenden Indie-Hits kann alles dabei sein. Gerade in diesem Jahr ist die Erwartungshaltung enorm. Nach Jahren, in denen Xbox oft kritisiert wurde, zu wenig exklusive Highlights zu liefern, könnte 2026 ein Wendepunkt werden.

„Das ist ihre Chance“ – Gaming-Community unter Spannung

Seien wir uns ehrlich: PlayStation hat ihr „Exklusiv-Feuerwerk“ noch nicht gezündet und das neue 3D-Super Mario von Nintendo lässt auch auf sich warten. Einen gewissen Druck muss ich Xbox aussprechen, wenn ich an das Showcase für 2026 denke. Wenn sie dieses Jahr nicht liefern, wann dann? Mit Studios wie Bethesda, Activision Blizzard und den Xbox Game Studios im Rücken könnte Microsoft endlich zeigen, was langfristig aufgebaut wurde.

Gerade im Vergleich zu großen PlayStation-Showcases erwarte ich, dass Xbox dieses Mal mithalten oder sogar überraschen kann.

Xbox feiert 25 Jahre

Ein weiterer emotionaler Faktor kommt noch dazu. Xbox wurde dieses Jahr 25 Jahre alt und genau dieses Jubiläum muss Microsoft nutzen, um die Community stärker einzubinden. Das Xbox FanFest kehrt zurück und soll nicht nur einen Blick in die Zukunft bieten, sondern auch die Geschichte der Marke feiern. Für langjährige Fans ist das ein besonderer Moment. Viele sind seit der ersten Xbox-Konsole dabei und hoffen jetzt auf ein Showcase, das diesem Jubiläum gerecht wird.

Der Showcase startet zu folgenden Zeiten:

Datum: Sonntag, 07. Juni 2026

Uhrzeit: 19:00 Uhr – Deutscher Zeit (MEZ)

Direkt im Anschluss: Gears of War: E-Day Direct

Die Show wird weltweit gestreamt: unter anderem auf YouTube, Twitch und weiteren Plattformen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf game.at.

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