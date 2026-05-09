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Sony nutzt den GTA 6-Hype

GTA 6: Sony wirbt auf PS4-Konsolen für den Wechsel zur PS5

PS4-Spieler werden auf den kommenden GTA 6-Launch aufmerksam gemacht. Der Hinweis könnte für viele der letzte große Anstoß zum Konsolenwechsel sein.

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Artikel von Markus +
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Der Hype um GTA 6 erreicht jetzt offenbar auch direkt die PS4-Besitzer. Auf Reddit sorgt ein Beitrag für Aufmerksamkeit, weil Sony den kommenden Launch von Grand Theft Auto VI in der personalisierten News-Sektion der PS4 bewirbt. Die Botschaft ist klar: Wer GTA 6 spielen will, braucht eine aktuelle PS5-Konsole (oder Xbox Series X, aber die erwähnt Sony natürlich nicht).

Grand Theft Auto VI erscheint am Donnerstag, den 19. November 2026. In der Ankündigung entschuldigte sich Rockstar für die längere Wartezeit und erklärte, man wolle dem Spiel zusätzliche Entwicklungszeit geben. Eine PC-Version wurde für den Start weiterhin nicht genannt.

Der Reddit-Post zeigt, wie stark Sony den kommenden Rockstar-Blockbuster bereits als Verkaufsargument nutzen kann. Auf der PlayStation 4 wirkt der Hinweis besonders gezielt. Millionen Spieler besitzen noch immer Sonys alte Konsole, doch GTA 6 wird dort nicht mehr erscheinen. Damit könnte das Spiel für viele Nutzer zum entscheidenden Grund werden, endlich auf PS5 umzusteigen.

Das passt zur aktuellen Lage: Der nächste Blockbuster von Rockstar Games dürfte eines der wichtigsten Spiele der gesamten Konsolengeneration werden.

Reddit-Inhalt
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Warum der Hinweis für Sony wichtig ist?

Sony profitiert gleich doppelt von diesem Moment. Einerseits erscheint GTA 6 zum Launch auf PS5 (und Xbox Series X/S). Andererseits erreicht der Hinweis genau jene Spieler, die bisher noch nicht gewechselt sind. Die PS4 erschien 2013 und wurde außergewöhnlich lange unterstützt. Selbst andere große Franchises kehren spätestens 2026 der bald 13 Jahre alten Konsole den Rücken.

Für PlayStation ist das eine starke Ausgangslage und zeitgleich der Start des internen Marketings. Wer GTA 6 direkt am ersten Tag spielen möchte, braucht eine PS5. Wenn Sony die Werbung schon jetzt auf PS4 platziert, spricht das genau jene Zielgruppe an, die für den nächsten großen Hardware-Schub wichtig werden könnte.

Der neue Hinweis zeigt auch, wie nah der Marketingkampf um GTA 6 bereits ist. Bis zum Release sind es zwar noch mehrere Monate, doch Sony positioniert sich früh. Das Spiel dürfte nicht nur Verkaufscharts dominieren, sondern auch Konsolenverkäufe stark beeinflussen.

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