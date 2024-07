Möglicher AMD-Konkurs dank PlayStation 4 nie passiert!

Ist AMD Sony zu ewiger Dankbarkeit verpflichtet? Immerhin hat die PlayStation 4 (PS4) den Hardware-Komponentenhersteller AMD geholfen, die die Insolvenz zu vermeiden, so ein leitender Mitarbeiter des Unternehmens. Die 117 Millionen verkauften Einheiten der PS4-Konsole haben dazu beigetragen, dass AMD eine Zukunft hatte.

Analysten waren sich sicher: Das taiwanesische Unternehmen werde bis 2020 pleitegehen. Sony hatte mit dem Misserfolg der PS3 zu kämpfen, als der teure CELL-Chipsatz der Konsole einen hohen Startpreis forderte. Die PS4 war die einzige Chance für Sony, den Wendepunkt im Konsolenmachtkampf mit Nintendo und Xbox (Microsoft) zu bringen.

Die PlayStation 4 war ein Mega-Erfolg für Sony, doch nur nur das. Laut dem LinkedIn-Lebenslauf von Renato Fragale, Senior Director der OEM-Verbraucher- und Gaming-Kundenabteilung, war die PS4 auch für AMD sehr wichtig!

Der Lebenslauf erwähnt ein 15-köpfiges Entwicklungsteam für die APU der Sony-Konsole. Und dass die PS4 „als eine der erfolgreichsten Markteinführungen in der Geschichte von AMD gilt und AMD geholfen hat, den Bankrott zu vermeiden“.

Ohne die PS4 wäre AMD pleite gegangen!

Die Xbox One, der Nachfolger der erfolgreichen Xbox 360, verwendete ebenfalls eine sehr ähnliche AMD-APU, die etwas weniger leistungsstark war. Allerdings verkaufte Microsoft „nur“ gut die Hälfte, wie Sony. Unabhängig davon hat Sony die Partnerschaft mit AMD auch für die PS5 erweitert. Die aktuelle Konsolen-Generation nutzt RDNA 2 und Zen 2 für seine GPU bzw. CPU.

Mit der „Old Gen“ aus PS4 und Xbox One konnte der Hardware-Komponentenhersteller auf jeden Fall wieder aufblühen und einen drohenden Konkurs abwenden. Ansonsten hätten wir womöglich heute ein Nvidia-Monopol. Heute ist AMD vor allem auch bei den tragbaren PC-Handhelds beliebt, wie Steam Deck oder ROG Ally, die beide auf AMD-Chips setzen.

Derzeit sieht es so aus, als wären noch immer viele PlayStation-Spieler mit der aktuellen PS4 mehr als zufrieden. Die PS5 konnte nach 4 Jahren nicht einmal die Hälfte der PS4-Verkäufe erreichen, deshalb geht man aktuell davon aus, dass sich die PS5 weniger stark als die PS4 in ihrem Lebenszyklus in den Haushalten wiederfinden lässt.