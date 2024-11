AMD kündigt Entlassungen im November 2024 an

AMD hat angekündigt, dass es etwa 4 % seiner globalen Belegschaft entlassen wird, was ungefähr 1.000 Arbeitsplätze betrifft. Diese Maßnahme ist Teil einer strategischen Neuausrichtung des Unternehmens, um sich stärker auf die Wachstumschancen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) zu konzentrieren. Die Entscheidung kommt zu einer Zeit, in der das Unternehmen in der KI-Chip-Industrie mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert ist, insbesondere durch die starke Konkurrenz von Nvidia, die in diesem Bereich dominierend ist. Trotz eines starken finanziellen Quartals mit einem Umsatz von 6,82 Milliarden Dollar und einem Gewinn von 771 Millionen Dollar verzeichnete AMD einen Rückgang von 69 % in der Gaming-Division im Vergleich zum Vorjahr. Dies zeigt die Notwendigkeit einer strategischen Anpassung.

Lisa Su, die CEO von AMD, betonte, dass das Unternehmen weiterhin stark in die Entwicklung neuer Technologien investieren wird. Ein besonderer Fokus liegt auf der kommenden MI350-Serie, die im zweiten Halbjahr 2025 veröffentlicht werden soll. Diese neuen Chips sollen eine bedeutende Leistungssteigerung in der KI-Berechnung bieten und damit AMDs Position auf dem Markt stärken. Die Entlassungen betreffen verschiedene Abteilungen des Unternehmens, und die Verantwortlichen haben zugesichert, die betroffenen Mitarbeiter mit Respekt zu behandeln und ihnen bei der Übergangsphase zu helfen. Diese Maßnahme wird als notwendig erachtet, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft des Unternehmens sicherzustellen. Auch andere Tech-Hersteller, wie Microsoft sind von Arbeitsplatz-Rückbau betroffen.

Trotz der Entlassungen bleibt AMD optimistisch in Bezug auf seine zukünftigen Aussichten. Das Unternehmen plant, seine Anstrengungen auf wachstumsstarke Bereiche wie Datenzentren und KI zu konzentrieren. Diese strategische Neuausrichtung soll sicherstellen, dass der Hersteller weiterhin eine führende Rolle in der Technologiebranche einnimmt und zukünftige Wachstumschancen erfolgreich nutzen kann. Die Ankündigung der Entlassungen hat gemischte Reaktionen hervorgerufen, da sie zwar einerseits die Notwendigkeit der Anpassung an die Marktbedingungen zeigt, andererseits aber auch die Unsicherheit in der Belegschaft und der betroffenen Gemeinden erhöht. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Veränderungen auf die Marktstellung von AMD auswirken werden und ob das Unternehmen seine gesteckten Ziele erreichen kann.

