Horizon Zero Dawn Remastered (PC) – Game Review

Das Horizon Zero Dawn Remastered von Guerilla Games ist mehr als nur ein grafisches Upgrade, es ist eine sorgfältig überarbeitete Version eines bereits großartigen Spiels. Diese neue Edition bringt viele Verbesserungen und Neuerungen mit sich, die sowohl alte als auch neue Spieler begeistern werden. Verfügbar ist der Titel für die PlayStation 5 und den PC.

Atemberaubendes Aussehen

Die visuelle Überarbeitung ist beeindruckend. Die Landschaften von Horizon Zero Dawn Remastered sehen atemberaubend aus, mit üppiger Vegetation, detaillierten Texturen und realistischer Beleuchtung. Sämtliche Wassereffekte wurden komplett überarbeitet und sehen jetzt unglaublich realistisch aus. Alle Charaktermodelle, insbesondere die von Aloy und anderen Hauptfiguren, sind detaillierter und lebendiger, mit verbesserten Gesichtsanimationen, die Emotionen besser darstellen. Die Performance auf der Konsolen soll hervorragend sein, mit stabilen 60 FPS und kürzeren Ladezeiten, die das Spielerlebnis nahtloser und angenehmer machen. Auch dem PC gab es hier und da ein paar kleinere Ruckler.

Gameplay und Mechaniken

Das Kern-Gameplay bleibt unverändert und das ist gut so. Die Mischung aus Action, Erkundung und taktischen Kämpfen gegen die faszinierenden Maschinen bleibt fesselnd. Aloy’s Fähigkeiten, von der Nutzung des Focus-Scanners bis hin zu ihrem geschickten Umgang mit dem Bogen und den Fallen, sorgen für abwechslungsreiche und strategische Kämpfe. Das Sammeln von Ressourcen und das Crafting-System sind weiterhin zentrale Aspekte, die zum Überleben in der wilden Welt notwendig sind.

Horizon Zero Dawn Remastered ist fesselnd

Die Geschichte des Horizon Zero Dawn Remastered ist und bleibt ein Meisterwerk. Die Erzählung von Aloy, die in einer post-apokalyptischen Welt auf der Suche nach ihrer Herkunft ist und die Geheimnisse der alten Welt aufdeckt, ist packend und tiefgründig. Die Welt ist reich an Lore und lädt dazu ein, jede Ecke zu erkunden. Fast alle Nebenquests und die Geschichten der NPCs sind gut geschrieben und tragen zur Tiefe der Spielwelt bei. Die Remastered-Version enthält alle DLCs und Erweiterungen, einschließlich „The Frozen Wilds“, was zusätzliche Stunden an Spielinhalt und neue Gebiete zum Erkunden bietet.

Auch der Soundtrack ist episch und atmosphärisch, komponiert von Joris de Man, The Flight, Niels van der Leest und Jonathan Williams. Die Musik unterstützt die emotionale Tiefe und Spannung der Story perfekt. Sämtliche Soundeffekte, von den Geräuschen der Maschinen bis hin zu den Umweltklängen, sind immersiv und tragen zur Lebendigkeit der Welt bei. Die Sprachausgabe wurde ebenfalls verbessert, um eine klarere und ausdrucksvollere Dialogwiedergabe zu gewährleisten.

Sonstige Neuerungen und Extras

Neben den grafischen und technischen Verbesserungen bietet die Remastered-Version von Horizon Zero Dawn auch einige neue Features. Es gibt erweiterte Fotomodus-Optionen, die es Spielern ermöglichen, ihre Abenteuer in noch beeindruckenderer Weise festzuhalten. Neue Anpassungsmöglichkeiten für Aloys Outfits und Waffen bieten zusätzlichen Spielraum für individuelle Spielstile. Außerdem wurden einige Quality-of-Life-Verbesserungen implementiert, wie ein verbessertes Inventar-Management und optimierte Schnellreisefunktionen.

Fazit zu Horizon Zero Dawn Remastered

Horizon Zero Dawn Remastered ist eine liebevoll überarbeitete Version eines modernen Klassikers. Die beeindruckenden grafischen und technischen Verbesserungen, zusammen mit den zusätzlichen Inhalten und neuen Features, machen es zu einem Muss für Fans des Originals und zu einer großartigen Gelegenheit für neue Spieler, in Aloys faszinierende Welt einzutauchen. Das Spiel bietet eine perfekte Balance aus spannenden Kämpfen, einer fesselnden Geschichte und einer wunderschönen, offenen Welt, die es zu erkunden gilt.

Wenn du ein Fan von Action-RPGs mit tiefgründigen Geschichten und atemberaubenden Landschaften bist, ist die aktualisierte Version definitiv einen Blick wert. Es ist ein Spiel, das zeigt, wie Remasters gemacht werden sollten, und es setzt neue Maßstäbe für zukünftige Überarbeitungen.

Review Wertung

9 SCORE Horizon Zero Dawn Remastered ist eine überarbeitete Version eines modernen Klassikers, die beeindruckende grafische und technische Verbesserungen, zusätzliche Inhalte und neue Features bietet. Detail-Wertung Grafik 10 Sound 8 Gameplay 9 Story 9 Motivation 8 Steuerung 8

Test-Hardware: Intel Core i7-13700KF, NVIDIA Geforce RTX 4080, 32 GB DDR5