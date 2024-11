Dragon Quest III HD 2D Remake- Game Review

Dragon Quest III, ursprünglich 1988 für das NES erschienen, gilt bis heute als Meilenstein im RPG-Genre. Somit wurde es höchste Zeit für ein vollständiges Remake dieses Klassikers.

Das Spiel entführt uns in die epische Geschichte des Helden von Aliahan, der sich auf eine gefährliche Reise begibt, um den Dämonenlord Baramos zu besiegen. Doch wie könnte es anders sein? Was als typischer Gut-gegen-Böse-Auftrag beginnt, entwickelt sich zu einer deutlich komplexeren Story, die mit überraschenden Wendungen aufwartet.

Dragon Quest III revolutionierte das RPG-Genre

Dragon Quest III HD 2D Remake bringt alles mit, was Square Enix’ Abenteuer so magisch gemacht hat, und erweitert es um neue Features und Inhalte – und das in der beeindruckenden HD-2D-Grafik, die bereits Octopath Traveler zu einem Top-Titel gemacht hat. Durch die Kombination von 3D-Hintergründen, detaillierten 2D-Sprites und modernen Beleuchtungstechniken entstehen ausdrucksstarke Szenen, die an die ursprüngliche Pixelkunst erinnern und gleichzeitig frisch und modern wirken.

Als Spieler schlüpfen wir in die Rolle eines Helden, dessen Geschlecht und Name frei wählbar sind. Natürlich können wir auch eine Gruppe von Abenteurern erstellen, die uns auf unserer Mission unterstützen.

Dragon Quest III revolutionierte das RPG-Genre mit der Einführung eines Klassensystems, das es erlaubte, die Charaktere individuell anzupassen und später ihre Klasse zu wechseln. Dieses Feature erhöhte die strategische Tiefe und forderte oft unterschiedliche Herangehensweisen in den Kämpfen. Im Remake wird jedem Charakter in unserer Gruppe ein Beruf zugewiesen, der seine Attribute und Fähigkeiten bestimmt.

Finde deine Berufung

Wie im Original spielen die Berufe in Dragon Quest III HD 2D Remake eine wichtige Rolle. Es gibt mehrere Berufungen im Spiel – von Tankklassen wie dem Kampfkünstler über Unterstützer wie den Priester bis hin zu unkonventionellen Rollen wie dem Gaukler. Für das Remake wurde sogar eine neue Berufung geschaffen: der Monsterbändiger.

Die Kämpfe sind rundenbasiert und taktisch aufgebaut. Wir geben der Gruppe Befehle und sie setzen unsere Strategie um. Was auf den ersten Blick simpel wirkt, entpuppt sich als tiefgründiges System. Im Verlauf des Abenteuers stehen uns viele verschiedene Fähigkeiten und Zauber zur Verfügung, die immer stärker werden. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, Gegnern richtig zuzusetzen und schwierige Situationen zu meistern.

Mehr Vielfalt und Dynamik

In einem epischen Remake dürfen natürlich auch die sogenannten Quality-of-Life-Verbesserungen nicht fehlen. Im Fall von Dragon Quest III HD 2D Remake gehören dazu eine schnell zugängliche lokale und Kontinentalkarte per Tastendruck. Auch Speicherpunkte sind nun nicht mehr nur auf Könige beschränkt, sondern finden sich auch in Stadtkirchen – dazu kommt eine Autosave-Funktion.

Die interessanteste QoL-Verbesserung ist jedoch die anpassbare Kampfgeschwindigkeit und die Einführung von Taktiken. Diese erlauben es, Zufallskämpfe in Sekunden zu durchlaufen, wenn man das möchte.

Ich wähle dich … Stachelhase?!

Dragon Quest III HD 2D Remake bringt die Monsterarenen aus dem Original zurück und überarbeitet sie. Nun kann man nicht nur auf Monsterkämpfe wetten, sondern auch selbst mitmachen. Nicht jedes Monster, das uns auf unserem Weg begegnet, will uns ans Leder. Es gibt auch freundlich gesinnte Kreaturen, die wir rekrutieren und in den Monsterarenen antreten lassen können.

Direktes Steuern der Monster ist nicht möglich, aber man kann aus vier Verhaltensweisen wählen: „Keine Gnade“, „Schlau kämpfen“, „Heilen fokussieren“ und „Kein MP nutzen“. Das Sammeln und Kämpfen mit Monstern war also nicht erst seit Pokémon bekannt – das „Monster-Sammeln“ ist seit Jahrzehnten ein zentraler Teil der Dragon Quest-Reihe und fand mit den Monsters-Spinoffs seinen Höhepunkt.

Kein Dragon Quest-Teil wäre komplett ohne Koichi Sugiyamas musikalischen Beitrag. Sugiyamas Soundtrack hat maßgeblich dazu beigetragen, Dragon Quest als große Abenteuer-Serie zu etablieren und legte den Grundstein für die Fantasy-Stimmung der Reihe. Daher ist es wenig überraschend, dass das Remake Sugiyamas Werk in restaurierter Form zurückbringt und sowohl alte als auch neue Fans begeistern wird.

Fazit zu Dragon Quest III HD 2D Remake

Dragon Quest III HD 2D Remake bleibt ein zeitloses Meisterwerk, das Fans der ersten Stunde sowie neue Spieler mit seiner fesselnden Story und beeindruckenden HD-2D-Grafik in den Bann ziehen wird. Die QoL-Verbesserungen fügen sich nahtlos ins Gameplay ein und bieten ein Spielerlebnis, das man nicht verpassen sollte.

Dragon Quest III HD 2D Remake erscheint am 14. November 2024 für PS5, Xbox, Nintendo Switch und PC.

