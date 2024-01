Microsoft kündigt weiteren Stellenabbau an

Microsoft hat die Entscheidung getroffen, 1.900 Mitarbeiter seiner Spieleabteilung zu entlassen. Der Großteil der Microsoft-Entlassungen kommt von Activision Blizzard, aber auch Mitarbeiter von Xbox und ZeniMax sollen betroffen sein.

Die Übernahme von Activision Blizzard durch den Tech-Konzern war eine der größten News des Jahres 2023, mit einem langwierigen Verfahren, das im Oktober seinen Abschluss fand. Die Übernahme hatte einen gigantischen Wert von 68,7 Milliarden US-Dollar und brachte Microsoft unter anderem die Kontrolle über große Franchises wie Call of Duty und Warcraft ein. Während dies für Xbox-Spieler zweifellos eine großartige Nachricht war, gab es viele Bedenken, dass die PlayStation-Nutzer durch diesen aggressiven Schritt ohne ihre Lieblings-Franchises dastehen würden. Der Kauf von Bethesda durch Xbox hat bereits dazu geführt, dass mehrere Titel, darunter Redfall und Starfield, die PlayStation-Plattformen verlassen haben – die Bedenken waren also durchaus berechtigt.

Microsoft entlässt 1.900 Mitarbeiter

Wie The Verge zuerst berichtete, wurde bestätigt, dass Microsoft 1.900 Mitarbeiter entlässt, hauptsächlich bei Activision Blizzard, aber auch Xbox und ZeniMax sind betroffen. Angesichts der Tatsache, dass die Spielabteilung von Microsoft bisher rund 22.000 Mitarbeiter beschäftigte, ist dies ein massiver Abbau von 8 Prozent der Belegschaft. Mike Ybarra, der Präsident von Blizzard, bestätigte, dass auch er zusammen mit Allen Adham, dem Mitbegründer und Chief Design Officer des Unternehmens, das Unternehmen verlassen wird. Laut The Verge wurde Blizzards ungenanntes Survival-Spiel, das erstmals Anfang 2022 angekündigt wurde, zusammen mit den Entlassungen gestrichen.

Microsoft ist kein Unbekannter, wenn es um Entlassungen geht. Bereits im Januar 2023 wurden 10.000 Stellen gestrichen, im Juli noch einmal eine kleinere Zahl. Das Unternehmen hat in letzter Zeit viele Umstrukturierungen vorgenommen, insbesondere in der Xbox-Sparte. Im Oktober wurde Sarah Bond als neue Präsidentin der Xbox-Sparte bekannt gegeben, was eine große Umstrukturierung in der Führungsebene bedeutete. Etwa zur gleichen Zeit gab das Unternehmen bekannt, dass die Xbox-Spielsparte im ersten Quartal 2024 (1. Juli bis 30. September 2023) einen Umsatzanstieg von 9 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete. Angesichts dieser starken Leistung mögen die Entlassungen überraschen, aber es sollte beachtet werden, dass dies geschah, bevor der Kauf von Activision Blizzard bestätigt wurde.

Die jüngsten Entlassungen bei Microsoft sind ein Spiegelbild der gesamten Branche. Bei vielen der größten Studios, die die Branche zu bieten hat, kommt es zu massiven Entlassungen. Erst vor ein paar Tagen kündigte Riot Games massive Entlassungen an, was zeigt, dass kein Unternehmen vor der Notwendigkeit sicher ist, seine Ausgaben zu kürzen. Diese Maßnahmen werfen sicherlich Fragen über die Nachhaltigkeit der Spieleindustrie in ihrem derzeitigen Zustand auf, da kein Ende der äußerst traurigen Entlassungswelle in Sicht ist.