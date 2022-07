PC-Markt eingebrochen! – “Stärkster Rückgang seit 9 Jahren”

PC Tastatur - (C) DailyGame

Der weltweite Markt für PCs im zweiten Quartal 2022 erlebte den “stärksten Rückgang seit neun Jahren”. Wie ein neuer Bericht des Forschungs- und Beratungsunternehmen Gartner zeigt, sind die PC-Lieferungen im 2. Quartal 2022 auf insgesamt 72 Millionen Einheiten zurückgegangen. Gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr einen Minus von 12,6 Prozent.

Warum bricht der PC-Markt ein? Das Unternehmen hat dafür eine klare Antwort, die nachvollziehbar ist. Der stärkste Rückgang des PC-Marktes – seit fast einem Jahrzehnt – seit auf geopolitische und wirtschaftliche Probleme samt Lieferketten-Herausforderungen zurückzuführen, die alle Märkte weltweit betreffen.

Die stärksten Rückgänge erlebte der europäische Markt, gefolgt von den USA.

Rückläufiger PC-Markt: Was sind die Auslöser?

“Der Rückgang, den wir im ersten Quartal 2022 erlebt haben, hat sich im zweiten Quartal beschleunigt, was auf die anhaltende geopolitische Instabilität zurückzuführen ist, die durch die russische Invasion in der Ukraine, den Inflationsdruck auf die Ausgaben und einen starken Rückgang der Nachfrage nach Chromebooks verursacht wurde“, sagte Mikako Kitagawa, Forschungsdirektor bei Gartner (via VGC.com).

Was heißt das für mich, als PC-Spieler? Es wird weniger verkauft, aber die Kosten für die Unternehmen bleiben. Das bedeutet, dass die PC-Industrie die durchschnittlichen Verkaufspreise trotz schwächerer Nachfrage erhöhen wird.

Videospiele-Markt wird leicht schrumpfen

Ein anderer Bericht des Daten- und Analyseunternehmen Ampere Analysis besagt, dass der weltweite Markt für Videospiel-Inhalte und -Dienste im Jahr 2022 um 1,2 Prozent zurückgehen wird. In Zahlen sind das aber immer noch 188 Milliarden US-Dollar. Übrigens der “größte Markt” für Spiele am Bildschirm sind nicht PC und Konsole, sondern Smartphones.

Wir sind schon gespannt, welche Preise Nvidia für seine RTX 4090 ausgeben wird. Immerhin soll die Taktrate um 50 Prozent höher ausfallen, als bei der RTX 3090.