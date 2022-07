Nvidia RTX 4090: Taktrate könnte 50% höher ausfallen als bei RTX 3090

Logo von nVidia (c) Nvidia

Ein interessanter Twitter-Beitrag von kopite7kimi könnte uns ein “potenzielles Update” zu den Nvidia RTX 4000-Spezifikationen geben. Die Nvidia RTX 4090 ist angeblich bis zu 60 % schneller als die RTX 3090 in Bezug auf die Basistaktgeschwindigkeiten. Die nächste Generation der Nvidia-Grafikkarten soll anscheinend auch einen 50% höheren Boost-Takt haben. Anscheinend bringt der GDDR6X-Speicher mehr Power als gedacht.

In einem weiteren Tweet, in dem potenzielle RTX 4000-Spezifikationen offengelegt werden, gibt der Hardware-Leaker kopite7kimi an, dass die RTX 4090 einen Basistakt von 2.235 MHz haben könnte, begleitet von 2.520 MHz Boost-Taktfrequenzen. Darüber hinaus schreibt der Insider, dass die “tatsächliche maximale” Geschwindigkeit der GPU 2.750 MHz beträgt. Das bezieht sich anscheinend auf das Potenzial der Karte.

RTX 4090 vs. RTX 3090: Ein unfairer Vergleich

Die RTX 3090 verfügt über Basis- und Boost-Taktgeschwindigkeitsobergrenzen von 1.395 MHz bzw. 1.695 MHz. Ohne Übertaktung könnte die RTX 4090 also lockert mit einer übertakteten RTX 3090 Ti locker mithalten.

Der aktuelle Hardware-Leak spiegelt sich auch mit früheren RTX 4080-Vorhersagen wieder. Natürlich sollte man Insider-Leaks immer wieder mit Vorsicht genießen, aber kopite7kimi dient als gute Quelle für die ganze Branche, weil er/sie immer sehr nah an der Wahrheit liegt.

Continue to update.

RTX 4090, AD102-300-A1, 16384FP32, 384bit 21Gbps 24G GDDR6X, 450W, base 2235 boost 2520 actual max >2750;

RTX 4080, AD103-300-A1, 10240FP32, 256bit 21Gbps 16G GDDR6X, 420W,

RTX 4070, AD104-275-Kx(x is a number)-A1, 7168FP32, 160bit 18Gbps 10G GDDR6, 300W. — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 4, 2022

Nvidia RTX 4090: Das sind die Gerüchte

Derzeit gibt es noch keine offiziellen Spezifikationen und Preise, aber einige Gerüchte, die sich hartnäckig im Internet aufhalten.

Was wird die Nvidia RTX 4090 kosten? Der Preis der RTX 4090 von Nvidia soll bei 1.899 US-Dollar (UVP) liegen. Zum Vergleich: Die aktuelle RTX 3090 kostet 1.499 US-Dollar (UVP).

Die Preislatte bei den Asus-, Gigabyte- und EVGA-RTX-4090-Varianten wird höchstwahrscheinlich noch höher liegen. Aktuell kosten RTX 3090-Karten von Drittanbietern bereits mehr als 2.000 US-Dollar. Die Halbleiterchip-Knappheit sorgte die letzten Jahre dafür, dass diese Preise oft am Markt “verdoppelt” wurden – wie auch jener der PS5 und Xbox Series X/S.

Wann wird die Nvidia RTX 4090 erscheinen? Aktuelle Gerüchte sprechen von August 2022, nachdem zuvor der Juli 2022 genannt wurde.