Mortal Kombat: Die ersten 7 Minuten des Films als Teaser veröffentlicht

Zur Zeit geschieht etwas, dass es schon sehr lange nicht mehr gegeben hat. Etwas dass man auch ebenso lange für schier unmöglich hielt. Die Gaming und Film Fan Community ist gespannt auf eine kommende Videospiel Verfilmung. Es geht um die Neuauflage von Mortal Kombat. Auch wenn der ursprüngliche Film einen gewissen Kult Status genießt, so soll dieses Remake zeigen was Fans schon immer sehen wollten. Seht nun die ersten 7 Minuten von Mortal Kombat.

Scorpion trifft auf Sub Zero in den ersten 7 Minuten von Mortal Kombat

Aus dem ersten Film und auch den Stories in den Games geht hervor, dass Scorpion und Sub Zero eine uralte Fehde mit einander ausfechten. Der Clan der japanischen Shirai Ryu, zu deren Ältesten Hanzo Hasashi, besser bekannt als Scorpion, zählt. Und die chinesischen Lin Kuei, deren Anführer Sub Zero hier in der Szene noch Bi Han hieß. Diese Clans sind in einem ewig andauernden Krieg gegeneinander.

Bereits in den ersten 7 Minuten des neuen Mortal Kombat sehen wir wie die beiden aufeinander treffen, und woher der Hass zwischen genau diesen beiden Figuren rührt. Der Film hält in keiner Weise zurück was Action anbelangt. Jedoch ist dieser Teaser nur ein Vorgeschmack dessen, was noch auf uns wartet. Aber allein diese Minuten die gezeigt werden, sind qualitativ bereits jenseits Allem dass das Franchise bisher ins Kino brachte.

Dieser Film könnte tatsächlich Erwartungen erfüllen

Der Regisseur des Films hatte sich erst kürzlich zu Wort gemeldet und versprochen „Wir machen Mortal Kombat so brutal wie möglich, bevor die Medien ihn gar nicht mehr zeigen können“ Und wenn man nach diesen ersten 7 Minuten von Mortal Kombat ausgeht, scheint er Wort zu halten. Abgetrennte Gliedmaßen, gebrochene Genicke, aufgespießte Köpfe. Wenn die Einleitung schon so aussieht, wie wird dann wohl der restliche Film verlaufen?

Man sieht noch nicht mal den Clash zwischen zwei der Giganten des Franchise, kann aber bereits sagen, dass man sich zumindest mit Hanzo Hasashi nicht anlegen will. Aber ja, der Lin Kuei Älteste Bi Han sieht das offensichtlich anders.