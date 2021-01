Mortal Kombat 2021 Film zeigt erste Bilder

Mortal Kombat 2021 Film © 2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

Mortal Kombat bietet ja eigentlich großartiges Material für einen Martial Arts- oder sogar Horror Actionfilm. Jedoch hat es irgendwie in den Kinos nie so richtig hingehauen. Obwohl die 1995er Film Adaption von Mortal Kombat mittlerweile einen gewissen Kultstatus genießt, so ist das sicher nicht weil es ein „guter Film“ war. Er hat definitiv seine Momente in denen er glänzt und Fans mit einem Bier anstoßen können. Jedoch Alles in Allem, ist es eher 90er Jahre Action-Trash der ihn so beliebt macht.

Der neue Mortal Kombat Film kommt 2021

Die Fortsetzung des 1995er Klassikers, Mortal Kombat Anihilation, hat es leider nie zu diesem Kult Status geschafft. So galt die Film Geschichte des Mortal Kombat Franchise eigentlich als beerdigt. Schien zumindest so. Warner Bros will es aber 2021 noch ein Mal wagen und uns alle in den Nether Realm schicken. Die Casting Liste weckt bereits Vorfreude bei den dargestellten Charakter Namen. Liu Kang, Lord Raiden, Scorpion, Sub Zero, Sonya Blade und die Liste geht weiter. Alle wirklich namhaften A-Listen Charaktere des Franchise tauchen auf. Allerdings auch unerwartete Figuren Wie Kabal und Milena wurden gecastet.

Nun hat der offizielle Twitter Account von Mortal Kombat Movie die ersten Szenenbilder veröffentlicht. Kung Lao (mein persönlicher fav. Char im neuen Spiel) in Live Action zu sehen und auch die Metall-Arme von Jax, könnte auf einen ganz guten Film andeuten. Einzig Kano ist etwas verändert worden und vermisst seine metallene Gesichtshälfte. Vielleicht kommt das aber auch noch im laufe des Films? Es besteht zumindest ein Funken Hoffnung, dass dieser Mortal Kombat Film gut werden könnte. Oder es ist vielleicht auch nur der Wunsch eines Fans. Aber sehr euch die Bilder einfach an und urteilt selbst. Freut ihr euch denn auf den Film? Schreibt es uns in die Kommentare.